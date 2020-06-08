Aftonbladet: шведам неплохо бы извиниться перед старшим поколением за коронавирус

Вопреки распространённому мифу, высоким уровнем смертности от коронавируса Швеция обязана не отказу от жёсткого карантина, а неэффективной системе ухода за престарелыми, так как именно они стали главными жертвами пандемии, пишет Aftonbladet. Как отмечает газета, в отличие, например, от образования, данная сфера сильно пострадала от приватизаций, отсутствия единого контролирующего госоргана, а также нехватки квалифицированного и ответственного персонала.

На этой неделе произошло нечто из ряда вон выходящее: главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль заявил, что его страна могла бы избрать другую стратегию борьбы с коронавирусом в начале пандемии, если бы знала то, что знает сегодня. С подобным утверждением спорить сложно: задним умом мы все сильны, пишет Aftonbladet.

Тем не менее зарубежные СМИ истрактовали это так, что Швеция собирается кардинально изменить свою линию поведения. Подобная самокритика Тегнелля стала мировой новостью. «Нет, ни я, ни госведомства, разумеется, не меняем тактику. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что нынешняя тактика — хорошая. Её можно адаптировать и улучшать, и мы этим всё время и занимались, так что всё это недоразумение», — подчеркнул он. Вместе с тем Тегнелль отметил, что распространение коронавируса в домах престарелых стало очевидной проблемой.

По мнению Aftonbladet, правая оппозиция культивирует миф, гласящий, что правительство просто решило, что людям нужно умирать. Мол, Швеция могла бы ввести карантин — и тут же уровень смертности стал таким же, как в Норвегии. Но режим самоизоляции ввели в Великобритании, в Бельгии, в Нидерландах, Франции и в странах Южной Европы. Везде уровень смертности оказался выше, чем в Швеции.

Как будто бы Стокгольм можно сравнивать только с Хельсинки или Осло, а не с Брюсселем, Амстердамом или Лондоном. Однако такое ощущение, что в шведском медиаполе мир сжался. Сначала шведы сравнивали себя со всеми богатыми странами, затем со всеми западными странами, потом с Европой, а теперь остались только Норвегия и Финляндия. Может быть, Дания.

Однако сравнение уровня смертности только по странам не даёт объективной картины. В южной провинции Сконе, например, случаев заражения оказалось меньше, чем на датской стороне. Если бы всё дело было только в стратегии, то результаты должны были быть прямо противоположными. Когда речь заходит о Швеции, то выясняется, что почти половина умерших от коронавируса находились в столичном регионе. Похожая ситуация сложилась и в других странах.

«Если сравнивать не страны, а регионы, то выходит, что мы неправильно читаем карту. Проблема Швеции — это Стокгольм», — подчёркивает Aftonbladet.

При этом в местах распространения инфекции сильнее всего страдает сфера ухода за пожилыми людьми, причём это касается как Швеции, так и других стран. Только в Стокгольме умерла почти тысяча человек, пользующихся услугами ухода за престарелыми. Если взглянуть на ситуацию в стране в целом, то около половины умерших от коронавируса стариков пользовались услугами ухода за престарелыми, в то время как четверть прибегала к программе социальной помощи.

«Если мы хотим понять, что именно пошло не так с нашей стратегией, то именно здесь нам и нужно начинать копать», — полагает шведская газета.

До 1992 года за заботу о пожилых людях отвечали областные советы. Однако в результате реформ почти всю работу на этом направлении за исключением чисто медицинской помощи отдали на откуп коммунам. Цель состояла в том, чтобы крупные учреждения вроде пансионатов уступили место более удобным формам проживания, а пожилые люди могли жить дома на протяжении более длительного времени.

На бумаге это выглядит неплохо, однако спустя 30 лет экономии и приватизаций более не существует единой организации, контролирующей уход за пожилыми людьми. Те, кто наконец получает эту услугу, обычно уже настолько стары, что жить им остаётся уже относительно недолго. Более того, персонал зачастую не обладает надлежащей квалификацией и защитным снаряжением. Нередко бывает так, что они даже по-шведски говорят с трудом.

Вышеописанную тенденцию любопытно сравнить с другой сферой — уходом за детьми, которая сделала гигантский шаг вперёд. Ныне «детский сад» называется «подготовительной школой», и это учреждение славится своим систематическим образовательным процессом и ставкой на развитие детей как в интеллектуальном, так и социальном плане. Сотрудники в этой сфере нередко могут похвастаться высшим педагогическим образованием, а родители предъявляют к деятельности подобных учреждений высокие требования.

Однако те же самые родители, оговаривается издание, судя по всему, не проявляют такого же горячего интереса к уходу за пожилыми людьми. В то время как дошкольное образование стало более качественным, уход за пожилыми людьми всё больше начинает походить на обычное размещение в каком-нибудь помещении. Для местных политиков уход за престарелыми стал сферой, на которой можно постоянно экономить. Только в этом году предполагалось, что коммуны сэкономят на этом деле в общей сложности два миллиарда крон.

«Разумеется, сложившаяся ситуация зависит от многих факторов, однако нам как обществу следует извиниться перед пожилыми людьми. Коронавирусный кризис выявил системную ошибку в шведском обществе социального благоденствия, которую, похоже, не осознавали ни Агентство общественного здравоохранения, ни кто-либо ещё», — считает Aftonbladet.

Пандемия коронавируса ещё далека от завершения. У испанки было три волны, причём больше всего жизней унесла именно вторая. На данный момент Швеция наполовину преодолела первую волну. Что будет дальше неведомо никому. Однако в любом случае следует как можно скорее укрепить систему ухода за пожилыми людьми. В противном случае вторая волна коронавируса может оказаться ещё хуже, особенно в тех частях Швеции, которых пандемия затронула лишь вскользь.

«До сих пор в шведском медиаполе кипели споры насчёт того, нужен ли карантин или нет. Но если посмотреть на то, где умирают люди, то нам следует задаваться совсем иными вопросами. Неужели в нашей стране стоит бояться старости? И если мы не хотим, чтобы это стало явью, то что нам нужно с этим делать?» — подытоживает Aftonbladet.