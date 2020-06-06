Das Erste: протесты против расизма в Швеции — коронавирусная бомба замедленного действия

Население Швеции в течение долгого времени поддерживало особый путь страны в ситуации с пандемией коронавируса, однако теперь обеспокоенность граждан растёт, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Поэтому многие не слишком хорошо восприняли демонстрацию против расизма в Стокгольме, а шведский врач и вовсе назвал её «бомбой, которая может взорваться через три недели».

На протяжении долгого времени население и даже оппозиция, казалось, были согласны со сравнительно мягкой политикой правительства Швеции в отношении коронавируса, отмечает немецкий телеканал Das Erste. Однако теперь ситуация меняется.

Сотни людей, по большей части молодых, вышли на улицы Стокгольма в среду на демонстрацию против расизма после насильственной смерти темнокожего американца Джорджа Флойда. Поначалу всё было мирно, но постепенно протесты становились громче, а под конец полиция попыталась разогнать толпу с применением газовых баллончиков.

Сама по себе демонстрация не вызывает споров, однако пришедшие на неё нарушили запрет на собрания свыше 50 человек, и многие обеспокоенные пандемией коронавируса шведы отнеслись к этому не очень хорошо, сообщает немецкий телеканал. Один из шведских врачей, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, даже назвал эту демонстрацию в Стокгольме «бомбой, которая может взорваться через три недели».

Как отмечает Das Erste, настроения в Швеции меняются, напряжение растёт. Недавно телеканал SVT представил результаты нового опроса. «Доверие к правительству и ведомствам здравоохранения подорвано. Доля тех из них, которые пользуются большим или относительно большим доверием в плане мер по коронавирусу, сократилась почти на 20 процентов. Причинами тому могут быть высокая смертность, прежде всего, среди пожилых людей, а также недостаток информации о степени распространения коронавируса», — сообщило шведское телевидение.

Ещё в апреле 63% опрошенных граждан явно поддерживали скорее мягкий «шведский путь» с малым количеством ограничений в связи с пандемией, сейчас число сторонников правительственного курса в борьбе с коронавирусом снизилось до 45%. Доверие к гражданской обороне и системе здравоохранения также существенно снизилось.

Даже государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на радио впервые выразил нечто похожее на самокритику: он признал, что у страны есть потенциал для улучшений, и было бы неплохо точно знать, что ещё власти должны закрыть, чтобы более эффективно препятствовать распространению инфекции.

Кроме того, до сих пор в Швеции было слишком мало возможностей для тестирования на коронавирус. По словам профессора медицины Харриет Вальберг, которая пробыла в должности координатора правительства по проведению тестов всего три недели, после чего отказалась от этого поста, число заражённых и смертность в стране всё ещё находятся на высоком уровне. «Мы должны проводить массовые тесты для всех, у кого есть симптомы. Кроме того, все лица с положительным результатом должны быть изолированы. Также необходимо выявлять цепочки контактов», — призвала она.

Оппозиция, которая до сих пор никак не проявляла себя, теперь тоже критикует действующее правительство Швеции и требует проведения большего числа тестов, которое постоянно обещают.

Оказавшись под таким давлением, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен пытается решить проблему при помощи ограничения ущерба. Среди прочего, планируется снять для шведов ограничения на передвижения внутри собственной страны — но только для здоровых, хотя и непонятно, каким образом можно выяснить это наверняка, заключает немецкий телеканал Das Erste.