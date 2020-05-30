Berlingske: экс-эпидемиолог Швеции призывает скорректировать стратегию против коронавируса

Бывший главный эпидемиолог Швеции Анника Линде признала в интервью Berlingske, что ситуация с распространением коронавируса в стране по сравнению с такими соседями, как Дания, выглядит заметно хуже. Поэтому она призывает власти не надеяться на «коллективный иммунитет», а как можно быстрее понять, чему можно научиться у соседних стран, чтобы оперативно внести коррективы в действующий план и избежать новых жертв.

Анника Линде, которая с 2005-го по 2013 год занимала должность главного эпидемиолога Швеции, раньше тоже придерживалась мнения, что действующая в стране уникальная стратегия по борьбе с коронавирусом поможет одновременно защитить пожилых граждан и достичь коллективного иммунитета. Однако теперь она пришла к выводу, что эта стратегия потерпела неудачу — и сейчас стала, вероятно, самым известным шведским критиком уникального подхода своей страны к борьбе с коронавирусной инфекцией, пишет Berlingske.

Как рассказала Линде в беседе с журналистами, она начала сомневаться в эффективности этого подхода ещё пару недель назад, наблюдая изо дня в день, как её преемник Андерс Тегнелль докладывает о высоких показателях смертности в стране. В то время как ежедневное количество летальных исходов из-за коронавируса в соседних Дании и Норвегии, где были введены более жёсткие карантинные ограничения, часто можно было пересчитать по пальцам.

И сейчас она уже не уверена, что Стокгольм принял правильное решение: «Швеции следовало закрыть общество ещё в марте, когда это сделали Дания и остальная Европа. В самом начале инфекция у нас распространялась слишком, слишком быстро. И, как оказалось, это привело к серьёзным последствиям, которые сейчас отражаются на показателях смертности», — признала Линде в интервью Berlingske.

Она также рассказала, что в свои 72 года сама провела последние пару месяцев в частичной изоляции из страха заразиться. Хотя раньше она была уверена, что Андерс Тегнелль и Управление общественного здравоохранения Швеции избрали правильную стратегию, благодаря которой пожилые граждане, включая её саму, будут надёжно защищены, а в Швеции постепенно формируется необходимый коллективный иммунитет — который возникнет, как только переболеют 60% населения, и заставит вирус уйти естественным путем.

Но статистика показывает, что эти надежды не оправдались. Первые результаты тестов на антитела показали, что в середине апреля коронавирусной инфекцией переболели лишь примерно 7% населения Стокгольма, а в других регионах страны эта доля была гораздо меньше. «Похоже, что процесс идёт очень медленно, и слишком многие умрут, прежде чем мы достигнем коллективного иммунитета. Стокгольм — это особый случай, но в других частях страны до коллективного иммунитета очень и очень далеко», — констатировала Линде в интервью Berlingske.

За последние недели Швеция уже несколько раз демонстрировала самые высокие показатели ежедневной смертности на миллион жителей в мире, отмечается в статье. Для сравнения, сейчас количество смертей в пересчёте на миллион жителей в Швеции примерно в четыре раза больше, чем в Дании, и в девять раз больше, чем в Норвегии. По мнению бывшего главного эпидемиолога страны, соседи Швеции заслуживают похвалы за более действенные методы борьбы с кризисом, и шведскому правительству пора у них поучиться.

Как отметила Линде, опыт соседней Дании и остальной Европы доказывает: карантин действительно работает, если его ввести в самом начале вспышки инфекции, и позволяет взять вирус под контроль, как минимум, на какое-то время. «В Швеции, возможно, кое-кто и говорит, что Дания выбрала «простое» решение, закрыв общество. Но на самом деле это сложное решение, связанное с последствиями для экономики и свобод граждан. Это было мужественное решение. И Дании нужно за него воздать должное», — подчеркнула она в интервью Berlingske.

Между тем действующий главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, а также ещё один его предшественник Юхан Гизеке уверяют, что пандемия коронавируса в соседних странах вспыхнет снова, как только там будут сняты карантинные ограничения, в то время как подход Швеции эффективнее в долгосрочной перспективе, напоминает Berlingske. Анника Линде пока не готова оценить, насколько верно такое предположение, однако обращает внимание на то, что нынешнее положение в стране совсем не радует: «Это покажет время. Но сейчас в Швеции ситуация плохая по сравнению с соседними странами. Именно на это я и реагирую».

Она признала, что и план по защите пожилых граждан в стране тоже фактически провалился: практически половина из четырех с лишним тысяч человек, которые умерли от COVID-19, жили в домах престарелых. И власти не смогли оградить их от инфекции, поскольку слишком поздно приняли решение ограничить посещения. «Мы не смогли защитить их. Это, вероятно, наша самая большая ошибка», — констатировала эксперт в интервью Berlingske.

Она также отметила, что соседняя Дания уже протестировала гораздо больше граждан, чем Швеция, сообщается в статье. По статистике, в Дании на короонавирус уже проверили около 460 тыс. человек, тогда как в Швеции эта цифра составляет лишь 240 тыс. «Сейчас это самое важное. Мы должны брать анализы и искать заражённых, чтобы взять вирус под контроль — в том числе и из-за угрозы новой волны», — пояснила бывший главный эпидемиолог Швеции в интервью Berlingske.

Линде уверена, что власти Швеции сейчас должны тщательно проанализировать опыт других стран и как можно быстрее понять, чему можно научиться у них в борьбе против коронавирусной инфекции, чтобы не потерять драгоценное время. «Сейчас закрывать общество уже слишком поздно. Мы поддерживаем социальную дистанцию, но это не полный карантин, который нам был нужен. Возможно, будет полезно вводить локальные карантины, если инфекция начнёт распространяться в новые регионы Швеции», — заключила она в интервью Berlingske.