Guardian: британцы выстроились в километровые очереди у непродовольственных магазинов

В связи с требованиями по социальному дистанцированию и ограничениями количества людей, одновременно находящихся в помещении, в магазинах по всей Англии образовались километровые очереди, сообщает The Guardian. Тем не менее в первый день работы непродовольственных магазинов после карантина число посетителей упало на треть по сравнению с 2019 годом.

В понедельник у магазинов по всей Англии выстроились длинные очереди покупателей после возвращения к работе продавцов непродовольственных товаров, однако данные указывают на то, что число посетителей упало на треть, по сравнению с прошлым годом, пишет The Guardian.

Впервые после введения карантина в марте в стране заработали магазины одежды, некоторым из которых пришлось увеличить часы работы, чтобы удовлетворить спрос. Наводнившие интернет фотографии людей, толпившихся у входа в магазины бутик-городка Bicester Village и не соблюдавших социальное дистанцирование, вызвали гнев пользователей социальных сетей. Петиция, призывающая закрыть торговый комплекс до тех пор, пока там не обеспечат безопасность покупателей и персонала, собрала тысячи подписей уже в понедельник вечером.

Тем не менее, по данным специалистов Springboard, занимающихся прогнозированием в области розничной торговли, число покупателей в магазинах на центральных улицах по стране сократилось более чем на 45%. При этом в остальных точках розничной торговли стало на 35,9% меньше клиентов.

The Guardian отмечает, что во многом падение спроса связано со страхом британцев заразиться коронавирусом, а также с тем, что покупателям приходится привыкать к новым правилам до и после входа в магазины.

В частности, многочасовые очереди выстроились из-за введённых магазинами ограничений числа покупателей, которые могут одновременно находиться в помещении. Товары были распределены так, чтобы позволить людям сохранять социальную дистанцию в 2 м, обязательную в общественных местах для британцев. Кроме того, покупатели больше не могут рассмотреть часть товаров, взяв их в руки.

Британец Рики Янг, приехавший за кроссовками в лондонский NikeTown, отстоял очередь, которая начала выстраиваться у магазина ещё за два часа до его открытия. Янг признался, что не ожидал такого наплыва покупателей.

«Вообще-то я думал, что люди могут спать или не хотеть выходить на улицу. Но двери магазинов вновь открыты, всё практически возвращается в привычное русло, к нормальному ведению бизнеса — только нам нужно выстроиться в очередь», — приводит The Guardian слова британца.

В других магазинах очереди длиною в несколько километров также начинали образовываться ещё до открытия. Издание отмечает, что это связано в том числе со скидками и специальными предложениями, которыми продавцы попытались завлечь покупателей. Кроме того, по словам специалистов Springboard, важную роль сыграла тёплая и солнечная погода, в которую людям было проще выстоять очередь.

При этом ряд торговых сетей сообщили, что пока не готовы открыть все свои магазины. Так, компания Intu, владеющая торговыми центрами по всей Великобритании, заявила, что вновь открыли двери покупателям около 40% её розничных магазинов.

Вновь приветствовали покупателей лишь два из 50 магазинов сети универмагов John Lewis, где сообщили, что для безопасности клиентов они используют одноразовые чехлы для тестирования мебели и одноразовые носки для примерки обуви.

The Guardian напоминает, что магазины в Шотландии и Уэльсе пока остаются закрыты, а в Северной Ирландии, где торговые точки вновь открыли двери для покупателей в пятницу, их посещение сократилось на 44,9% по сравнению с прошлым годом.