Euronews: знаменитый датский ресторан вышел из карантина и занялся гамбургерами

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Дуда: с Baltic Pipe мы не только станем независимы, но и будем диктовать России условия wPolityce.pl
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Business Insider: Болсонару подражает Трампу, а Бразилия превращается в новый эпицентр пандемии Business Insider
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Синоптик предупредил о «колоссальных осадках» в Центральной России
В пятницу, 31 мая, на территории Центральной России выпадет почти месячная норма осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Пресс-секретарь Пенса вылечилась от коронавируса
Пресс-секретарь вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер вылечилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и вернулась на работу.
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Власти Дагестана рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции
Власти Дагестана в четверг, 28 мая, рассмотрят условия смягчения режима самоизоляции в регионе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава республики Владимир Васильев.
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Хачанов назвал зарплату врачей и учителей несправедливой
Российский теннисист Карен Хачанов считает, что представители многих профессий получают меньше, чем заслуживают.
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Вузы Минкультуры смогут самостоятельно установить стоимость обучения
Подведомственные Министерству культуры России высшие учебные заведения смогут по-прежнему самостоятельно устанавливать стоимость обучения для студентов, однако цены в новом учебном году не должны быть выше установленных в 2019 году.
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Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на угрозы США санкциями
Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», считает незаконной дискриминацией любые угрозы санкциями в отношении проекта газопровода, заявил пресс-секретарь Йенс Мюллер.
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В Польше возобновлён футбольный сезон
В рамках Кубка Польши в стране состоялся первый с начала марта официальный матч.
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Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев оспорил в Верховном суде приказ российского президента Владимира Путина о своём увольнении.
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«Вольфсбург» разгромил «Байер» в 28-м туре Бундеслиги
В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» одержал крупную победу над леверкузенским «Байером».
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Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
В органах военного управления и воинских частях Вооружённых сил России выявлено 1520 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирусную инфекцию, сообщили в Минобороны.
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Панарин считает, что в России спортивная индустрия не работает как бизнес-модель
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что спорт в России не работает как бизнес-модель.
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Росавиация отметила готовность авиакомпаний к возобновлению перевозок
Авиакомпании и аэропорты России находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, которые смогут более активно выполняться после снятия регионами ограничительных мер, заявил первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.
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Вратарь «Борнмута» заболел коронавирусом
Вратарь «Борнмута» Аарон Рамсдейл сообщил о заболевании коронавирусной инфекцией.
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МИД России ждёт реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия не ответила на ноту России с просьбой дать пояснения относительно возможности посетить лабораторию имени Ричарда Лугара российскими специалистами. Как заявили в МИД России, Москва ждёт реакции грузинской стороны.
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Тренер «Баварии» Флик повторил рекорд Гвардиолы
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик повторил рекорд бывшего наставника клуба Пепа Гвардиолы по количеству побед в стартовых 18 матчах у руля команды.
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Источник: Шишкин и Дьяков покинут «Спартак»
Футболисты Роман Шишкин и Виталий Дьяков покинут московский «Спартак» в связи с окончанием контрактов.
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Росстат заявил о росте безработицы в апреле
Безработица в России в апреле увеличилась до 5,8%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Росстата.
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«Газпром» прокомментировал договорённость с Грузией по цене на газ
Компания «Газпром» прокомментировала договорённость с Грузией по цене на экспортируемый российский газ.
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Старший тренер сборной России по ММА не верит, что Осия причастен к организации убийства
Старший тренер сборной России по смешанным единоборствам Шамиль Алибатыров прокомментировал тот факт, что личный наставник российского бойца Магомеда Исмаилова заслуженный тренер России по MMA Владимир Осия подозревается в организации убийства.
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Россельхознадзор подтвердил случай выявления коронавируса у кошки
У кошки в России выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил замглавы Россельхознадзора Николай Власов.
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В Москве умерли ещё 73 человека с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 73 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число умерших составило 2183. Об этом заявили в оперативном штабе.
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В НХЛ готовы объявить о возобновлении сезона
Национальная хоккейная лига (НХЛ) сегодня, 26 мая, объявит о возобновлении сезона.
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Мурашко заявил о получении регионами средств для выплат медикам за май
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в регионы поступили средства федерального бюджета для организации выплат за май медикам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.
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Легенда «Тоттенхэма» советует Кейну уйти из клуба
Бывший форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Тедди Шерингем считает, что нападающему лондонцев Гарри Кейну следует подумать о переходе в другой клуб.
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В России у кошки анализ на коронавирус дал положительный результат
Анализ пятилетней кошки в России показал положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19. Об этом, как пишет РИА Новости, заявили во Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).
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Собянин: пауза в работе большинства предприятий Москвы скоро окончится
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что ситуация с коронавирусной инфекцией позволит в скором времени снять ограничения для работы большинства столичных предприятий.
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«Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» в центральном матче 28-го тура Бундеслиги
В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде одержала победу над дортмундской «Боруссией».
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Мишина рассказала о форме фигуристок Туктамышевой и Самодуровой
Тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала, в каком состоянии к сборам в Кисловодске подходят её подопечные.
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Президент Узбекистана поручил усилить карантин в регионах
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил усилить карантин и увеличить количество тестирований на коронавирус из-за роста числа заболеваний.
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Трамп заявил о спасении более 1 млн жизней благодаря его действиям во время пандемии
Президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря его действиям Соединённым Штатам удалось сберечь более 1 млн жизней во время пандемии коронавирусной инфекции.
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Минтранс опубликовал рекомендации по работе общественного транспорта
Минтранс России опубликовал согласованные с Роспотребнадзором рекомендации по работе предприятий автотранспортного комплекса и городского общественного транспорта в условиях сохранения угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Источник: Неймар вновь изъявил желание вернуться в «Барселону»
Бразильский форвард ПСЖ Неймар снова задумался о возвращении в «Барселону».
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Власти Москвы окажут поддержку частным клиникам и газетным киоскам
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о принятом решении по поддержке предпринимателей ещё ряда отраслей, в том числе частных медицинских клиник и газетных киосков.
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Спасатели ликвидировали пожар в здании культурного центра «Орджоникидзевский»
Спасатели ликвидировали возгорание в здании культурного центра «Орджоникидзевский» в Екатеринбурге.
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Аскрен считает Нурмагомедова претендентом на звание величайшего бойца в истории
Бывший чемпион Bellator и ONE, экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Бен Аскрен рассказал, кого он считает кандидатами на звание величайшего бойца за всю историю смешанных единоборств.
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«Газпром» высказался о прокачке газа по газопроводу «Ямал — Европа»
Официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов прокомментировал ситуацию со снижением прокачки газа по газопроводу «Ямал — Европа» через Польшу в Германию.
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СМИ: «Челси» интересуется футболистом «Порту»
Мексиканский вингер «Порту» Хесус Корона может продолжить карьеру в лондонском «Челси».
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Власти Москвы готовы обеспечить безопасное электронное голосование
В Москве достаточно технологических возможностей и опыта для обеспечения безопасного электронного голосования, отметил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
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В США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Несмотря на избирательную кампанию в США, процесс принятия новых санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» может быть быстрым. Об этом в интервью газете Handelsblatt заявил посол США в Германии Ричард Гренелл.
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США помогут американским компаниям с выводом производства из Китая
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США финансово помогут американским компаниям с выводом производства из Китая.
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В Финляндии считают, что Тутберидзе тяжело работать со взрослыми фигуристками
Финская журналистка Елена Леппанен оценила переход фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
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Подозреваемый в убийстве девочки в Пензе дал признательные показания
Задержанный по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Пензе дал признательные показания. Об этом сообщили РИА Новости в региональном главке МВД России.
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Филимонов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал, кого считает лучшим голкипером страны после армейца Игоря Акинфеева.
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Минпромторг заявил о росте производства медмасок в России
Минпромторг России сообщил о росте производства медицинских масок в стране.
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В Уфе завершили строительство инфекционного госпиталя
В Уфе завершили строительство инфекционного госпиталя, рассчитанного на 382 койки. Работы велись в течение шести недель.
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В Мурманской области завели дело по факту смертельного ДТП
В Мурманской области завели уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшего по неосторожности смерть человека.
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В Удмуртии появится Центр территориального развития
В Удмуртии планируют создать Центр территориального развития для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
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Вяльбе прокомментировала смену спортивного гражданства лыжником Черноусовым
Президент Федерации лыжных видов спорта России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не возражает против перехода Ильи Черноусова в сборную Швейцарии.
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Министр энергетики и ЖКХ Самарской области вылечился от коронавируса
Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин, у которого в середине мая подтвердили коронавирусную инфекцию, вылечился от заболевания.
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Канделаки рассказала о новом комедийном проекте «Чума»
Телеведущая, продюсер и учредитель Сarbon Production Тина Канделаки рассказала о новом комедийном проекте «Чума».