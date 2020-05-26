Euronews: знаменитый датский ресторан вышел из карантина и занялся гамбургерами

После ослабления карантинных мер в Копенгагене вновь открылся один из лучших гастрономических ресторанов мира Noma. Но пока он работает в необычном формате, предлагая посетителям всего два вида бургеров на вынос. И хотя каждый гамбургер здесь стоит около €20, датчане занимают очереди перед рестораном с раннего утра и ждут несколько часов до открытия, чтобы успеть получить порцию деликатесов, передаёт Euronews.

Можно ли посвятить несколько часов своей жизни для стояния в очереди за гамбургером? «Смотря каким», — ответят многие датчане, соскучившиеся по своему знаменитому ресторану Noma.

РЕНЕ РЕДЗЕПИ, шеф-повар и совладелец Noma: Первые посетители выстроились у входа уже в пять часов утра, хотя открываемся мы только в час дня.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Как долго я стоял в очереди? Да часа два, не меньше.

Один из лучших гастрономических ресторанов мира Noma вновь открылся в Копенгагене после ослабления карантинных мер в необычном формате. Так как еду пока можно продавать лишь навынос, повара разработали два вида бургеров. Но каких!

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Это уникальный опыт, такого мы ещё не видели: гамбургер за 150 крон из Noma. Кто бы мог предположить такое?

150 датских крон — это примерно 20 евро. Но посетители о них не жалеют.

ПОСЕТИТЕЛЬ: Это лучший бургер в моей жизни!

К бургеру можно купить вино или другие напитки и расположиться рядом с рестораном под открытым небом — в ожидании тех времён, когда Noma вновь откроется в привычном гастрономическом формате.

Дата выхода в эфир 25 мая 2020 года.