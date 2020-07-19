SRF: коронавирус бьёт новые рекорды по всему миру

Пока европейцы обсуждают план восстановления экономики после пандемии, коронавирус продолжает бушевать в других частях мира, сообщает SRF. В США зафиксирован новый рекорд: больше 77 000 больных за день. В Бразилии меньше чем за месяц число заражённых удвоилось, а вместо с ним возросло и число жертв. Индия же преодолела отметку в один миллион инфицированных COVID-19, рассказывает швейцарский телеканал.

В то время как в Брюсселе идут переговоры о восстановлении экономики после пандемии, коронавирус бьёт новые рекорды. На сегодняшней день в мире официально зарегистрировано более 13,8 млн. подтверждённых случаев заражения, что на четверть миллиона больше, чем вчера. Сегодня Индия преодолела отметку в миллион инфицированных, и в результате оказалась на третьем место в глобальном рейтинге после США и Бразилии.

США с их 3,5 миллионами заражённых остаются лидерами. За день зарегистрировано больше 77 000 случаев — это новый рекорд. Резкий скачок числа заболевших никак не связан с тем, что стало проводиться больше тестов.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США: Нет никаких сомнений, что заражений стало больше. Мы знаем это, потому что увеличивается процент положительных тестов. Поэтому очевидно, что больных стало больше. К тому же мы наблюдаем большее число госпитализаций после заражений.

Сильнее всего пострадавшие штаты, как, например, Калифорния уже отменили некоторые ослабления карантина. И в Бразилии резко возросло количество заражений. Меньше чем за месяц оно удвоились, достигнув двух миллионов. Реальное же цифры скорее всего ещё выше, потому что в стране проводится относительно мало тестов. Вместе с числом заражённых растёт и число жертв.

ЛУИС ЭНРИКЕ МАНДЕТТА, бывший министра здравоохранения Бразилии: Когда за день умерло 1300 человек, люди говорят: «Хорошо, значит количество не выросло. Вчера тоже было 1300». Люди уже перестали что-либо чувствовать.

По числу умерших от коронавируса Бразилия занимает второе место после США. По официальным данным, от вируса умерло 76 000 человек. Сегодня и в Индии число заражённых COVID-19 превысило миллион. Недавно страна с населением в 1,3 млрд. ослабила жёсткий карантин из-за безработицы и голода. Теперь же в некоторых регионах его возвращают, как, например, здесь в штате Бихар.

Дата выхода в эфир 17 июля 2020 года.