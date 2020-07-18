Times: оксфордскую вакцину от коронавируса будут производить в России

В России ответили на обвинения в кибератаках на британских учёных, сообщив, что российская фармкомпания «Р-Фарм» заключила соглашение на производство оксфордской вакцины от коронавируса, пишет The Times. Тем не менее источники издания в британской разведке сочли, что это «не оправдывает» Москву. По их словам, группа хакеров Cozy Bear пытается похитить наработки западных специалистов ещё с февраля.

Российская фармацевтическая компания подписала соглашение по производству британской вакцины от коронавируса, несмотря на обвинения Лондона в адрес Москвы в промышленном шпионаже и попытке похитить данные британских учёных, связанные с разработкой и тестированием вакцин против COVID-19, сообщает The Times.

Как пишет издание, в компании «Р-Фарм» заявили, что договорились с партнёром Оксфордского университета в разработке и распространении вакцины от коронавируса фармацевтическим гигантом Astrazeneca о её производстве в России.

«Мы это своё намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности «Р-Фарм» для реализации проекта», — отметил председатель совета директоров Алексей Репик.

Незадолго до объявления о сделке глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также заявил, что необходимости красть британскую вакцину нет, так как «Р-Фарм» уже ведёт переговоры с AstaZeneca о производстве в России вакцины, разрабатываемой в Оксфорде.

«Не нужно ничего красть, нет необходимости в секретах. Всё уже передано «Р-Фарм», которая будет производить оксфордскую вакцину AstraZeneca в России, и это коммерческое соглашение между AstraZeneca и «Р-Фарм», — приводит издание слова Дмитриева.

При этом источники The Times из британской разведки заявили, что сделка «не оправдывает» Россию, так как она не связана с опасениями относительно того, что группа хакеров Cozy Bear осуществляет «настойчивые» кибератаки на западные компании. По данным разведки, связанная с Кремлём группа пытается похитить научные достижения западных специалистов ещё с февраля этого года.

Целью кибератак стали не только учёные из Оксфордского университета, но и их коллеги из Имперского колледжа Лондона. Вместе с тем неназванные источники подчеркнули, что в обоих случаях были приняты усиленные меры защиты.