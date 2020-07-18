SCMP: «США привезли к нам болезнь» — японцы требуют пересмотра соглашения о размещении американских войск

По условиям Соглашения о статусе сил между Токио и Вашингтоном, Япония почти не имеет контроля над американскими военными, прибывающими на её территорию, пишет South China Morning Post. По мнению губернатора Окинавы, где произошла крупная вспышка коронавируса на базах США, ситуация даёт основания усомниться в том, что союзники соблюдают меры профилактики, и говорит о необходимости пересмотреть некоторые пункты соглашения.

На американских военных базах на острове Окинава зафиксирована вспышка коронавируса — на данный момент выявлено 136 случаев заражения среди военных и членов их семей, сообщает South China Morning Post.

Так, 15 июля на базе Кемп Хенсен было зарегистрировано сразу 36 новых заболевших, и общее число инфицированных составило 58 человек. Кроме того, на военно-воздушной базе корпуса морской пехоты США Футенма насчитывается 71 заражённый, ещё пять на авиабазе Кадена и по одному случаю в Кемп Мактуреус и Кемп Кинсер. Местные жители опасаются, что, празднуя недавний День независимости США 4 июля в местных барах и ресторанах, солдаты могли способствовать распространению заболевания среди окинавцев. Власти пытаются проследить, с кем из местных контактировали американские солдаты в последнее время и призывают японцев сдать тест на COVID-19.

Губернатор префектуры Окинава Денни Тамаки и вовсе достаточно резко высказался о неспособности военных из США сдержать распространение болезни. В среду 15 июля политик отправился в Токио и провёл встречи с американскими дипломатами и представителями японского правительства. Тамаки выразил свою обеспокоенность относительно нежелания военных США делиться с властями Окинавы данными по обстановке с COVID-19, поскольку это секретная информация.

«Очень печально, что большое число американских военных оказалось инфицировано за короткий промежуток времени», — заявил губернатор Окинавы. По его словам, жители префектуры «шокированы» ситуацией, ведь ранее они сумели предотвратить масштабную вспышку коронавируса на острове. До сих пор из почти 1,5 млн. человек, проживающих на Окинаве, COVID-19 был обнаружен только у 148 жителей.

Как утверждает Тамаки, есть основания полагать, что на своих военных базах американцы недобросовестно соблюдают меры профилактики и контроля над распространением заболевания. South China Morning Post обращает внимание, что одним из предвыборных обещаний губернатора было значительно сократить число военных США в префектуре и вернуть землю, которую американцы заняли под свои базы после поражения японцев во Второй мировой войне.

По информации издания, на встречах с представителями Минобороны и МИД Японии Тамаки выдвинул два главных требования: прекратить передвижение всех людей из США на Окинаву и пересмотреть Соглашение о статусе сил между Токио и Вашингтоном, в особенности пункт о карантине. Как обращают внимание японские СМИ, в рамках существующих договорённостей у Токио практически нет контроля над приезжающими в страну американскими военными — соглашение даже позволяет им избежать тестирования на вирус, на данный момент обязательного для всех прибывающих из-за границы.

Тем не менее представитель Корпуса морской пехоты США в Окинаве заверил, что все военные, приезжающие с основной территории Америки, вне зависимости от ранга обязаны провести две недели на карантине. Правда, также он отметил, что «иногда симптомы не дают о себе знать даже по прошествии этого периода».

Как утверждают анонимные источники, вспышка коронавируса не повлияет на боеготовность военных и осуществление текущих миссий. Однако министр обороны Японии Таро Коно указал на то, что болезнь может негативно сказаться на способности быстрого реагирования американских союзников.

Доцент кафедры международных отношений Международного христианского университета Стивен Нэги считает, что на готовности «идти в бой сегодня же» вспышка вируса вряд ли скажется, однако она может ударить по отношениям США с союзниками. «Это больше отразится на том, как друзья и партнёры США их воспринимают. То, что они не сумели сдержать вспышку, повредит их репутации — и дела могут стать ещё хуже, если окажется, что пострадала ещё и боеготовность», — комментирует Нэги.

Житель Окинавы Масафуми Чинен рассказывает, как он испытал «досаду и гнев» из-за того, что США не смогли сдержать вспышку заболевания и ранее не стали соблюдать меры предосторожности во время празднования 4 июля.

«Мы видели, как они веселились на пляжах и в клубах, они громко пели и собирались большими компаниями, — вспоминает Чинен. — Люди обеспокоены. Здесь, в Окинаве было не очень много случаев, и мы очень старательно следовали рекомендациям правительства по социальному дистанцированию, ношению масок и всему прочему. Но теперь США привезли к нам болезнь, и мы видим, как их солдаты поют и развлекаются на пляже, как ни в чём ни бывало. Трудно выразить, насколько это меня злит».