Business Insider: японцев шокировала вспышка коронавируса на военных базах США

Американские власти подтвердили 61 случай заражения COVID-19 на двух своих базах в японской префектуре Окинава. По словам губернатора региона Денни Танаки, открывшиеся сведения вызывают у него больше сомнения, что армия США достаточно серьёзно относится к борьбе с заболеванием, пишет Business Insider.
Японские власти требуют ответа от США после крупномасштабной вспышки коронавируса среди морских пехотинцев, дислоцированных в южной префектуре Окинава. 38 случаев были зарегистрированы на аэродроме Футенма, ещё 23 — в лагере Хансен, где находится около 6 тыс. американских морских пехотинцев, передаёт Business Insider.
«Вызывает огромное сожаление, что инфекция стремительно распространяется среди американского персонала. В то время как жители Окинавы прилагают огромные усилия, чтобы её сдержать», — заявил губернатор префектуры Денни Тамаки.
«Мы шокированы тем, что нам рассказали,— добавил чиновник. —Теперь мы всерьёз сомневаемся, что Вооружённые силы США принимают адекватные меры борьбы с заболеванием».
Ранее представители морской пехоты США туманно сообщали о двух «локализованных очагах» на острове. Они раскрыли точное число заболевших только под значительным давлением со стороны Тамаки, отмечает издание.
К настоящему моменту в префектуре Окинава было зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом. Семь из них закончились летальным исходом, подчёркивается в статье.
Новость о вспышке заболевания среди морпехов на Окинаве пришла на фоне продолжающейся борьбы американских властей с COVID-19. США остаются глобальным эпицентром пандемии и фактически ежедневно регистрируют рекордное или близкое к рекордному количество случаев, обращает внимание Business Insider.
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