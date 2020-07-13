Business Insider Оригинал

Business Insider: японцев шокировала вспышка коронавируса на военных базах США

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американские власти подтвердили 61 случай заражения COVID-19 на двух своих базах в японской префектуре Окинава. По словам губернатора региона Денни Танаки, открывшиеся сведения вызывают у него больше сомнения, что армия США достаточно серьёзно относится к борьбе с заболеванием, пишет Business Insider.
Business Insider: японцев шокировала вспышка коронавируса на военных базах США
Reuters

Японские власти требуют ответа от США после крупномасштабной вспышки коронавируса среди морских пехотинцев, дислоцированных в южной префектуре Окинава. 38 случаев были зарегистрированы на аэродроме Футенма, ещё 23  в лагере Хансен, где находится около 6 тыс. американских морских пехотинцев, передаёт Business Insider.

«Вызывает огромное сожаление, что инфекция стремительно распространяется среди американского персонала. В то время как жители Окинавы прилагают огромные усилия, чтобы её сдержать»,  заявил губернатор префектуры Денни Тамаки.
 
«Мы шокированы тем, что нам рассказали,  добавил чиновник.  Теперь мы всерьёз сомневаемся, что Вооружённые силы США принимают адекватные меры борьбы с заболеванием».
 
Ранее представители морской пехоты США туманно сообщали о двух «локализованных очагах» на острове. Они раскрыли точное число заболевших только под значительным давлением со стороны Тамаки, отмечает издание.
 
К настоящему моменту в префектуре Окинава было зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом. Семь из них закончились летальным исходом, подчёркивается в статье.
 
Новость о вспышке заболевания среди морпехов на Окинаве пришла на фоне продолжающейся борьбы американских властей с COVID-19. США остаются глобальным эпицентром пандемии и фактически ежедневно регистрируют рекордное или близкое к рекордному количество случаев, обращает внимание Business Insider. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Business Insider США Северная Америка
теги
база здоровье коронавирус США эпидемия Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров