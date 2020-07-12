Fox: «знали и скрывали» — сбежавшая из Гонконга в США учёная раскрыла «правду» о COVID-19

Бежавшая из Гонконга в США учёная Ли-Мэн Янь рассказала в интервью Fox News, что китайские власти узнали об опасности коронавируса задолго до того, как заявили об этом миру. Кроме того, по словам женщины, её руководство проигнорировало исследования по COVID-19, которые могли бы спасти множество жизней.

Китайские власти знали о новом коронавирусе задолго до того, как сообщили о нём публике. С таким утверждением в эксклюзивном интервью Fox News выступила бежавшая из Гонконга в США учёная Ли-Мэн Янь.

Янь называет себя одним из первых экспертов в мире, изучавшим COVID-19. По её словам, в 2019 году она получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории ВОЗ доктора Лео Пуна задание проанализировать выборку странных, похожих на SARS (атипичную пневмонию. — ИноТВ) случаев заболевания, которые были зафиксированы в материковом Китае.

Друг Янь, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний, якобы ещё 31 декабря сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку. То есть значительно раньше, чем это признали официальный Пекин и ВОЗ.

По словам учёной, её начальство проигнорировало проводимые исследования, которое, как она считает, могли бы спасти множество жизней, и посоветовало «не пересекать красную черту». Янь также уверяет, что соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, но ничего не предпринял.

Янь считает, что её жизни грозит опасность. На её взгляд, она никогда не сможет вернуться на родину и увидеть свою семью и друзей. Вместе с тем исследовательница считает, что поступила правильно, пойдя на этот риск и став «разоблачительницей».

«Причина, по которой я приехала в США, — донести правду о COVID», — заявила Янь Fox News. Женщина добавила, что если бы она попыталась рассказать свою историю в Китае, то «исчезла или была бы убита».

ВОЗ и китайские власти категорически отвергли утверждения о попытках скрыть информацию о распространении коронавируса. Представители международной организации также сообщили телеканалу, что Янь, Пун и Пейрис никогда на неё не работали.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили Fox News, что им ничего неизвестно о Ли-Мэн Янь. В то же время дипломаты подчеркнули, что их страна справляется с пандемией «героически».