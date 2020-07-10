NYT: «будто раз в день разбивается автобус» — больницы южных и западных штатов США не справляются со второй волной пандемии

Новая вспышка коронавируса особенно сильно по югу и западу Америки — многие больницы Флориды, Южной Каролины и Калифорнии уже переполнены, но приток пациентов продолжает расти, пишет New York Times. Как подчёркивается в материале издания, ещё более остро, чем нехватка мест, стоит проблема персонала, которая затронула прежде всего Флориду, где запрещено нанимать медиков из других регионов страны.

Вторая волна пандемии коронавируса нанесла мощный удар по южным и западным штатам США: больницы в этих регионах не только столкнулись с нехваткой оборудования для тестирования и медикаментов, но и едва справляются с притоком заражённых, из-за чего вынуждены отменять плановые операции и выписывать пациентов раньше срока, а также преобразовывать обычные отделения в реанимационные, сообщает New York Times. По данным газеты, медики из этих регионов признаются, что едва справляются с ситуацией — и опасаются, что больницам предстоит переносить пиковую нагрузку значительно дольше, чем пришлось в штатах, пострадавших от COVID-19 ранее.

Как пишет NYT, многие больницы возвращают из отпусков вспомогательный медперсонал и нанимают новых врачей: так, губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил об отправке ещё 100 медбратьев и медсестёр в Майами — при том что больницы городской системы здравоохранения и так набрали дополнительно 80 человек младшего и среднего персонала только за последние две недели, а в главной клинике города из 234 коек в реанимации свободными остались лишь 28. «Когда больницы и работники здравоохранения обсуждают «запас прочности» больниц на случай пиковой нагрузки, речь зачастую идёт об однократных событиях, — прокомментировал ситуацию в интервью газете заведующий кафедрой терапевтической медицины Университета Южной Флориды и главный эпидемиолог центральной больницы города Тампа Джон Синнотт. — Но у нас сейчас ситуация такая, будто раз в день в аварии разбивается автобус, и приток пациентов при этом не снижается». Флорида — наряду с Техасом, Калифорнией и Аризоной — страдает от новой вспышки коронавируса особенно сильно: в 21 округе штата уже не осталось мест в 43 реанимационных отделениях, сообщают корреспонденты NYT.

В Южной Каролине больницам пришлось обратиться за помощью к Национальной гвардии — и теперь ставить пациентам капельницы и проверять кровяное давление помогают военные, продолжают авторы. В больнице Роупер-Сент-Френсис в городе Чарлстон количество госпитализированных пациентов с коронавирусом всего за сутки подскочило на 65%. Заведующий терапевтическим отделением больницы Кристофер Маклейн поведал корреспондентам NYT, что он каждое утро встаёт на колени и молится, а совещания с коллегами часто начинает с того, что обращается к Богу, спрашивая, как ему бороться с пандемией. «Мы в сложнейшей ситуации», — цитирует его газета.

По данным издания, в пяти крупнейших больницах штата Миссиссиппи уже закончились койко-места для тяжёлых пациентов в реанимационных отделениях. Глава департамента здравоохранения штата Томас Доббс в четверг заявил: «Больницы Миссиссиппи больше не в состоянии принимать пациентов из своего же штата».

Губернатор Техаса Грег Эбботт в четверг распорядился принять меры по увеличению числа койко-мест в нескольких десятках округов, а также распространил уже действующий в ряде районов запрет на плановые процедуры на другие регионы штата, чтобы хоть как-то помочь больницам справиться со второй волной, говорится в материале NYT. Господин Эбботт, в частности, предписал больницам «отложить хирургические операции и прочие процедуры, в которых нет неотложной медицинской необходимости». Доктор Диего Маселли Карсерес, работающий в больнице техасского города Сан-Антонио, заявил журналистам NYT, что на его глазах за последний месяц количество коронавирусных больных, нуждающихся в реанимационных мероприятиях, выросло в семь раз — и теперь ему приходится работать по 15 часов в сутки. «Тебя заваливают вызовами, которые поступают одновременно. Приходится бегать из одного конца больницы в другой, будто ты пожар тушишь, стараться всеми силами как-то помочь. Такое доводит до изнеможения», — признался врач.

В больнице калифорнийского города Ранчо-Мираж на 468 койко-места количество коронавирусных больных за неделю выросло с около десяти до 77, а из 34 койко-мест в реанимационном отделении большинство уже заняты, причём больше половины — пациентами с COVID-19, сообщает издание. «Рад, что некоторые из вас и не подозревают, как на самом деле выглядит полномасштабная вспышка коронавируса. Это ужасное зрелище», — рассказал в Facebook один из врачей больницы Ричард Лофтус после того, как выяснилось, что сотрудник IT-отдела больницы заразился коронавирусом.

Для оценки состояния региональной инфраструктуры здравоохранения и её готовности реагировать на вспышки коронавируса в США используется количество койко-мест в больницах — и, в частности, в реанимационных отделениях, отмечают авторы материала. Между тем, хотя американские СМИ в последнее время много писали о том, что в ряде штатов места в реанимационных отделениях заканчиваются или уже закончились, эксперты говорят, что простой подсчёт их числа не позволяет адекватно оценить серьёзность пандемии. По их словам, переоборудование обычных койко-мест в реанимационные на деле не составляет большого труда, а настоящей проблемой выступает нехватка опытного вспомогательного персонала, умеющего работать с тяжёлыми больными, а также оборудования.

«Хитрость в том, чтобы найти персонал, — поведал корреспондентам NYT профессор факультета общественного здравоохранения Университета Южной Флориды Джей Вулфсон. — Если люди выгорают или сами подхватывают болезнь, больницы теряют средний медперсонал, а его наличие имеет решающее значение». Врачи и медсёстры действительно часто сами заражаются COVID-19, в результате чего для приёма всё большего числа пациентов остаётся всё меньше медиков — и некоторые сотрудники реанимационных отделений теперь стали брать дополнительные смены, а медучреждения вводят особые дежурства, во время которых врачи должны даже в выходные дни постоянно оставаться на связи и могут быть вызваны на работу, подтверждают авторы.

В отделении экстренной медпомощи больницы Медицинского университета Южной Каролины в Чарлстоне пациентам приходится дожидаться осмотра терапевта до четырёх часов, и многие просто не выдерживают и уходят, так и не дождавшись — даже несмотря на то, что на территории для них установили большие белые палатки, дабы обеспечить соблюдение социального дистанцирования.

Врач отделения интенсивной терапии больницы во флоридском округе Пинеллас Мохамед Ибрагим Али заявил в беседе с корреспондентами NYT, что в его больнице больше нет мест в реанимации, подчеркнув, что многие койки занимают пациенты, прибывшие ранее из домов престарелых, которые уже выздоровели, но пока не выписаны. Как пояснил Али, проблема заключается как раз в домах престарелых — там людей отказываются принимать обратно до тех пор, пока они не смогут подтвердить, что больше не заражены, а на тестирование может уходить до нескольких дней.

Инфекционист двух больниц неподалёку от Тампы Рупа Ганга рассказала New York Times, что в лечебных учрерждениях не хватает антивирусного препарата ремдесивир, и ей приходится самой решать, кому из пациентов он нужнее. По её словам, пациентов выписывают «агрессивно» и порой слишком рано — некоторые из выписавшихся возвращаются через несколько дней уже с более тяжёлыми симптомами. «На прошлой неделе за семь дней вернулись примерно пятеро. Поэтому мне кажется, что нужно как-то притормозить», — сказала Ганга.

По мнению доктора Вулфсона, кризис во Флориде можно было бы облегчить, если бы власти штата теснее сотрудничали с медиками и нашли способ обойти действующие в штате нормы, запрещающие вспомогательному персоналу из других регионов работать во флоридских больницах — ведь, к примеру, в Нью-Йорке на пике пандемии неоценимую помощь в борьбе с вирусом оказали как раз медики, прибывшие из других штатов. «Это всё политическая инерция, — приводит NYT слова эксперта. — Чтобы что-то делалось, обязательно нужна отмашка от человека, имеющего серьёзный политический статус. Во Флориде всегда боялись, что понаедут люди из других штатов и оставят местных без работы. Но теперь нам нужна любая помощь». Медсестёр и медбратьев из других штатов уже пригласили, к примеру, в больницу Айзенхауэр-Хэлт в калифорнийском округе Риверсайд; при этом, как поведал NYT главврач учреждения Алан Уильямсон, получить такую помощь было непросто, поскольку пришлось соперничать с двумя соседними больницами, которые искали людей по тем же реестрам медперсонала.

В техасском городе Корпус-Кристи из-за рекордного роста случаев коронавируса больницы были вынуждены переоборудовать целые отделения под лечение коронавирусных больных и в срочном порядке искать дополнительный персонал, пишет NYT. «Напряжённая ли у нас ситуация? А как же!», — заявила в интервью изданию глава департамента здравоохранения местного округа Барбара Каналес, отметив, что больницы уже обратились за помощью к властям штата, попросив отправить им кадры. Во всём округе на 360 тыс. населения количество госпитализированных пациентов выросло с менее 20 в середине июня до 300 в минувшую среду, пишут журналисты New York Times.

Доктора и медсёстры, побеседовавшие с корреспондентами NYТ, заявили, что до нынешней вспышки заболевамости им никогда не приходилось видеть ничего подобного. По словам медбрата Рика Стёрна, который много лет работал с раковыми больными, а теперь помогает пациентам с COVID-19 в больнице Айзенхауэр-Хэлт, его работа превратилась в «бесконечный водоворот из перчаток, халатов, масок, защитных экранов и щемящего душу горя», а в первый же день в отделении на его глазах всего за 15 часов умер подхвативший коронавирус пациент с онкологией. Как рассказал Стёрн, за время работы в коронавирусном отделении бывали дни, когда в день умирало по три человека, а лично он потерял троих подопечных; при этом одному из его пациентов всего 35 лет. «Со смертью я соприкасался, но это — другое. Эти люди ещё не готовы уходить», — цитирует медика NYT.