Spiegel: пандемия ударила по экономике ЕС больнее, чем ожидала Еврокомиссия

Еврокомиссия снова скорректировала экономический прогноз для ЕС в сторону ухудшения, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Последствия пандемии оказались более болезненными для европейских стран, а спад в экономике — более значительным, чем ранее предполагал Брюссель. Ситуацию осложняет наличие многих рисков — в особенности, опасности второй волны коронавируса.

Последствия пандемии, по всей видимости, оказались более болезненными для экономики Евросоюза, чем предполагалось ранее, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Еврокомиссия ещё раз исправила прогнозы по экономике на текущий год, причём беспокойство по поводу возможной второй волны заражений крайне велико.

Как сообщается в статье, экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, в этом году будет ещё более серьёзным, чем ранее полагали в Еврокомиссии. По последним данным, производительность экономики еврозоны в 2020 году должна сократиться на 8,7%, а в Евросоюзе в целом — на 8,3%. В то же время европейские власти в Брюсселе видят первые признаки того, что нижняя точка спада может быть уже пройдена и дальше экономика пойдёт на рост.

В мае Еврокомиссия рассчитывала на сокращение производительности экономики в 7,7% для 19 государств еврозоны и в 7,4% для всего ЕС. Ухудшение прогноза там обосновали тем, что снятие ограничений в связи с коронавирусом продвигается медленнее, чем Брюссель предполагал изначально.

«Экономическое воздействие карантина оказалось серьёзнее, чем мы изначально ожидали, — пояснил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис. — Мы всё ещё движемся через бушующее море и сталкиваемся со многими рисками, в том числе новой большой инфекционной волны».

Восстановление экономики в следующем году тоже будет не таким стремительным, как ранее оценивали в ЕС. Теперь на 2021 год прогнозируется рост в 6,1% для еврозоны и в 5,8% для всего ЕС. В мае Еврокомиссия считала, что рост составит 6,3% и 6,1% соответственно, напоминает издание.

Уже в первом квартале последствия пандемии оказались значительными, несмотря на то что большинство стран ввели ограничения и запреты на выход из дома только в середине марта. Из-за долго действующих ограничительных мер экономический спад во втором квартале 2020 года оказался ещё более существенным.

Только в данных за май и июнь появились признаки того, что худшее уже, возможно, позади. Ожидается, что восстановление экономики во втором полугодии пойдёт активнее. Однако оно всё же не будет полноценным и по-разному проявится в разных странах Евросоюза. Шок от пандемии тоже затронул все государства ЕС, но в различной степени, отмечает немецкий журнал.

По собственному признанию Еврокомиссии, её прогнозы относительно будущего экономики ЕС формируются под знаком большой неуверенности, причём оправдываются, по большей части, именно опасения. Так, в Брюсселе исходили из того, что второй волны коронавируса не будет. Тем не менее масштабы и продолжительность пандемии до сих пор неизвестны. Существуют значительные риски того, что воздействие эпидемии на рабочий рынок будет более продолжительным, а финансовые проблемы многих фирм приведут к проблемам с платёжеспособностью.

Кроме того, Еврокомиссия видит риски для стабильности финансовых рынков, а также опасность недостаточной координации действий между странами ЕС в том, что касается принятия и отмены кризисных мер на национальном уровне. Помимо этого, в случае краха торговых переговоров с Великобританией перспективы экономического роста также будут не самыми обнадёживающими. В связи с тем, что сейчас никакой ясности по поводу торговых отношений с 2021 года нет, авторы прогнозов, по техническим соображениям, исходят из того, что всё останется как есть, поясняет Der Spiegel.