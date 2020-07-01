Stratfor: когда «коронавирусная» рецессия наконец достигнет дна, не способен предсказать никто
Похоже, что все вероятные перспективы скорого восстановления мировой экономики после коронавирусной пандемии «официально мертвы», пишет Stratfor. Все крупные международные финансовые институты, как и частные аналитики, предрекают сейчас лишь огромные убытки, а также длительный и неравномерный выход из рецесии, которая стала самой серьёзной для мировой экономики за последние 80 лет, отмечается в статье.
Оказалось, что существующие экономические модели не смогли справиться с «неопределённостями и разрывами» на рынке из-за беспрецедентного глобального карантина, который был введён, чтобы попытаться сдержать распространение коронавирусной инфекции. «Но даже при том, что конкретные цифры меняются, все последние прогнозы указывают в одном направлении — вниз», — подчёркивает Stratfor.
В частности, по оценкам экспертов Международного валютного фонда (МВФ), совокупные экономические потери от коронавируса за нынешний и следующий год составят $12,5 трлн. При этом спад мирового промышленного производства в 2020 году достигнет 4,9%, а в следующем году оно сможет восстановиться не более чем на 5,4%. МВФ исходит из того, что сила восстановления будет «крайне неопредёленной». А в случае масштабной второй волны заражений в 2021 году экономический рост может дополнительно снизиться ещё на 2,5%, сообщается в статье.
При этом такой прогноз от МВФ ещё можно назвать «оптимистичным» по сравнению с остальными, подчёркивает Stratfor. Например, Всемирный банк предрекает в 2020 году глобальный спад мировой экономики, который может достигать 5,2% — а Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает ещё большее снижение в размере 6%, говорится в статье. Что касается прогнозов отдельных аналитиков, то они и вовсе допускают глобальный спад мировой экономики, достигающий 12% при наихудших сценариях развития событий.
Главная проблема заключается в том, что глобальное замедление на фоне карантина было «синхронным» и затронуло 95% мировой экономики. Поэтому сейчас фактически нет ни одной отдельно взятой страны или группы стран, которые смогли бы выступить в роли экономического «локомотива» и потянуть вперёд остальных, поясняется в статье. Единственная крупная экономика, где до сих пор сохраняется шанс на «слабоположительный рост» около 1% в этом году, — это Китай, однако для этого ему нужно полностью взять под контроль недавнюю новую вспышку инфекции в Пекине, пишет Stratfor.
Но даже если в ближайшие месяцы пандемию удастся взять под контроль, глобальное восстановление будет очень медленным и неравномерным, поскольку страны выходят из карантина с разной скоростью, отмечается в статье. При этом осторожное поведение потребителей и компаний приведёт к «похмелью» на рынке труда, особенно с учётом беспрецедентной скорости экономического спада и сопутствующей потери рабочих мест, предупреждает Stratfor.
«Мрачная наука» экономика привыкла ждать, что при пандемии реальная заработная плата должна расти из-за высокой смертности и изменения соотношения капитала и труда. Однако современная медицина перечёркивает традиционные ожидания: теперь даже при серьёзных пандемиях выживает больше людей, поэтому соотношение меняется, поясняет автор.
В то же время «потрясённые» домохозяйства переживают из-за сокращения доходов, что приводит к росту сбережений на «чёрный день» и падению глобального спроса. Сокращение инвестиций в бизнес, которое отмечалось в США ещё до начала пандемии, будет ограничивать потребительский спрос ещё сильнее, предупреждает автор: «Помимо прочего, «осторожные» расходы на производство и оборудование нарушат глобальные цепочки поставок, что приведёт к снижению производительности и будущего экономического роста».
Пока что конца и края эпидемии не предвидится, а все крупные международные финансовые институты и частные аналитики предсказывают огромные совокупные убытки и «долгое и неравномерное выздоровление» экономики, отмечается в статье. При этом домохозяйства и предприятия по-прежнему должны погашать свои предыдущие долговые обязательства вне зависимости от реальных доходов. А это означает, что частным лицам и компаниям придётся жёстко контролировать все переменные затраты, чтобы стараться избежать банкротств, которых после карантина становится всё больше, констатирует Stratfor.
Причём глубина и продолжительность глобальной рецессии зависит не только от распространения эпидемии и её локализации, но и от мер государственного стимулирования, направленных на предотвращение дальнейшего падения доходов, поясняет автор. А на развивающихся рынках, которые сильно зависят от иностранного финансирования, такие меры стимулирования по-прежнему заметно отстают. Создаётся даже впечатление, что финансовые рынки «отключены» от реальной экономики, говорится в статье.
Между тем МВФ предупреждает, что чрезмерные риски чреваты «внезапной остановкой» притоков капитала на развивающиеся рынки, если глобальные настроения снова изменятся. А по прогнозам Всемирной торговой организации, сокращение мировой торговли в этом году может составить от 13% вплоть до 32% (одновременно с падением мирового ВВП в размере от 2,5% до 8,8%). При этом больше всех пострадают страны, зависящие от экспорта, заключает Stratfor.