Euronews Оригинал

Euronews: эпидемия несёт миру новые катастрофические убытки и новые антирекорды
Евросоюз осторожно открывает границы для туристов из ограниченного перечня стран. Однако экономисты предупреждают, что из-за коронавируса убытки туристической отрасли составят триллионы долларов, а владельцы малого бизнеса жалуются на потерю 90% клиентов. Между тем США и Бразилия остаются лидерами по числу заразившихся, продолжая ставить новые печальные антирекорды, передаёт Euronews.

Европейская туристическая индустрия осторожно открывает двери путешественникам: ЕС разрешил гражданам полутора десятков стран, не входящих в сообщество, проводить отпуск, например, в Греции. Экономисты уже назвали цифры возможных потерь отрасли из-за пандемии — они составят свыше трёх триллионов долларов. Речь идёт о глобальной ситуации, на уровне малого бизнеса цифры выглядят иначе.

Вот что рассказывает Марчелло, владелец ресторана из итальянского Бергамо: «Мы потеряли примерно 90 процентов клиентуры. Обычно мы обслуживали в день 150 посетителей — а сейчас мы обслуживаем от 15 до 30 человек».

Это касается сейчас всех — всем трудно, и не только в Бергамо. Вспышка инфекции в Цюрихе, где количество заражённых в ночном клубе превысило несколько сотен человек, заставляет власти швейцарских кантонов рассматривать все опции, которые касаются возможного распространения вируса. Федеральные власти уже сказали, что открытие внешних границ и приезд в альпийскую республику граждан ряда стран с рискованной эпидемической ситуацией будет означать для последних 10-дневный карантин.

Тем временем ВОЗ говорит, что к утру четверга число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 164 тысячи, превысив 10 миллионов 350 тысяч человек. Количество летальных исходов — и тоже на глобальном уровне — превысило полмиллиона.

Бразилия занимает второе место в списке с наибольшим количеством заболевших. Непростая ситуация и в Аргентине, где основные повторные вспышки были выявлены в Буэнос-Айресе.

МУЖЧИНА: Ограничения, которые только что ввели, мне кажутся оптимальным решением. С другой стороны, мне разрешили работать, поскольку мы соблюдаем все меры предосторожности.

А в США был поставлен новый антирекорд: за истекшие 24 часа там выявили почти 53 тыс. новых заразившихся. От инфекции в общей сложности умерли свыше 125 тыс. американцев.

Дата выхода в эфир 02 июля 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
Аргентина банкротство болезнь Бразилия вирус Греция Европа Италия карантин коронавирус Латинская Америка смертность США туризм Швейцария экономический кризис эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров