Der Spiegel: премьер Баварии предупредил об опасности второй волны коронавируса

03:00
Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»
Стало известно, кто будет назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком».
03:00
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Турции
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 около берегов Турции.
03:00
Сборная врачей Москвы провела футбольный матч с командой блогеров
Сборная врачей Москвы провела благотворительный футбольный товарищеский матч с командой блогеров «Амкал».
03:00
СМИ: В Ираке депутаты отказываются посещать заседания из-за коронавируса
Депутаты иракского парламента отказываются посещать заседания парламента из-за боязни перед коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Черчесов считает Гилерме лучшим кандидатом на место основного вратаря сборной России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу позиции голкипера национальной команды.
03:00
Более 40 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Турции
По меньшей мере один человек погиб и более 40 пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса на востоке Турции.
03:00
Пелоси заявила, что Россия «отыгрывается на США» в Афганистане
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что глава государства Дональд Трамп желает «игнорировать любые обвинения в адрес России».
03:00
«Зальцбург» в седьмой раз подряд стал чемпионом Австрии по футболу
«Зальцбург» разгромил «Хартберг» и досрочно завоевал титул чемпиона Австрии по футболу.
03:00
Черчесов рассказал, когда станет известно о месте проведения матча Россия — Сербия
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ожидает информацию о месте проведения матча Лиги наций между национальной командой и Сербией до 7 июля.
03:00
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 22 человека
Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии выросло за сутки на 22.
03:00
Явка на президентские выборы в Польше составила 47%
Глава Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марчиняк заявил, что явка на президентские выборы в стране на 18:00 мск составила 47,89%.
03:00
«Милан» взял верх над «Ромой» в матче Серии А
«Милан» одержал победу над «Ромой» в матче 28-го чемпионата Италии по футболу.
03:00
Сёстры Аверины победили в трёх упражнениях на онлайн-турнире по художественной гимнастике
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины одержали победы в трёх упражнениях из четырёх на онлайн-турнире.
03:00
Полиция Гонконга задержала более 50 участников акции протеста
Полиция Гонконга задержала более 50 участников акции протеста в районе Монгкок. Об этом сообщили в правоохранительных органах города.
03:00
«Валенсия» без Черышева уступила «Вильярреалу» в 32-м туре Примеры
«Валенсия» потерпела поражение от «Вильярреала» в матче 32-го тура испанской футбольной Примеры.
03:00
«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестером» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
03:00
В Челябинской области проверяют факт жестокого убийства собаки
Полиция проводит проверку после убийства собаки хаски в Сосновском районе Челябинской области.
03:00
Евсеев заявил, что «Уфа» выполнила свою задачу в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
03:00
Явка на онлайн-голосование по Конституции достигла 80%
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 80%, проголосовали более 938,2 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.
03:00
Черчесов прокомментировал инцидент с матчем между «Сочи» и «Ростовом»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
03:00
В Британии за сутки умерли 36 человек с коронавирусом
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 36 и достигло 43 550.
03:00
Черчесов о ситуации с COVID-19 в клубах РПЛ: не знаем, как футболисты проводят свободное время
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о решении возобновить сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), а также прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
03:00
Часть жителей Норильска осталась без электроснабжения
Часть жителей Норильска, а также обсерватор остались без электроснабжения из-за возгорания на подстанции.
03:00
Черчесов: думаю, что Смолов решил остаться в «Сельте»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков национальной команды, которые выступают в зарубежных чемпионатах.
03:00
The Rolling Stones пригрозила Трампу иском за использование их песен
Британская рок-группа The Rolling Stones пригрозила подать в суд на американского президента Дональда Трампа за использование их песен во время его предвыборной кампании.
03:00
Черчесов: без болельщиков нет смысла играть в регионах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о возможном месте проведения домашнего матча Лиги наций УЕФА с национальной командой Сербии.
03:00
Клуб АПЛ отстранил трёх футболистов за нарушение карантина
Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» объявил об отстранении трёх игроков команды из-за нарушения карантина.
03:00
Число случаев коронавируса в Сербии превысило 14 тысяч
За сутки в Сербии выявили 254 случая коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего общее число больных достигло 14 046.
03:00
Дубль Бикфалви принёс «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Тамбовом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Надаль может пропустить US Open или «Ролан Гаррос»
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль может не выступить на одном из турниров серии Большого шлема — US Open или «Ролан Гаррос».
03:00
Офис Зеленского представил «Конституцию Украины для самых маленьких»
Офис украинского президента Владимира Зеленского представил «Конституцию Украины для самых маленьких». Книга призвана заинтересовать детей основным законом страны.
03:00
СМИ: Футболисты «Барселоны» поругались с главным тренером
Между футболистами каталонской «Барселоны» и главным тренером команды Кике Сетьеном произошёл небольшой конфликт после матча 32-го тура испанской Примеры с «Сельтой».
03:00
Президент Исландии избран на второй срок
Президент Исландии Гудни Йоханнессон победил на президентских выборах в стране, набрав 92,2% голосов.
03:00
В Молдавии за сутки выявили 170 случаев коронавируса
В Молдавии за сутки подтверждено 170 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее их число составляет 16 250.
03:00
Вылет бойца UFC Волкова из США в Россию снова отложен
Вылет российского бойца UFC Александра Волкова из США в Россию отложен во второй раз.
03:00
Шесть человек погибли в результате взрыва на юге Афганистана
По меньшей мере шесть мирных жителей погибли и двое пострадали в результате взрыва бомбы у дороги на юге Афганистана.
03:00
Болтон высказался о вероятности второго срока президентства Трампа
Бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал возможный второй президентский срок Дональда Трампа.
03:00
Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»
Пресс-служба самарского футбольного клуба «Крылья Советов» объявила о назначении российского специалиста Андрея Талалаева на должность главного тренера команды.
03:00
Пике заявил, что «Барселона» будет до последнего бороться за победу в Примере
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике высказал мнение о борьбе команды за победу в испанской Примере.
03:00
«Крылья Советов» объявили об отставке Божовича с поста главного тренера
Черногорский специалист покинул должность главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
03:00
«Арсенал» победил «Шеффилд» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии по футболу.
03:00
Шестой энергоблок Запорожской АЭС на Украине подключили к сети
Энергоблок №6 Запорожской атомной электростанции на Украине вывели из резерва и подключили к энергосистеме.
03:00
В Мурманской области мужчина устроил стрельбу по полицейским
В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, подозреваемого в стрельбе по полицейским.
03:00
Источник: Гран-при «Формулы-1» пройдёт на принадлежащей Ferrari трассе
Автодром «Муджелло», принадлежащий автоконцерну Ferrari, примет один из этапов «Формулы-1» сезона 2020 года.
03:00
СМИ: Крицюк договорился о контракте с «Бешикташем»
Голкипер российского футбольного клуба «Краснодар» Станислав Крицюк достиг договорённости по личному контракту для перехода в турецкий «Бешикташ».
03:00
Трамп заявил, что вандализм по отношению к памятникам прекратился
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране полностью прекратился вандализм по отношению к памятникам после того, как он ввёл десятилетние тюремные сроки за подобные преступления.
03:00
В Москве не зафиксировано нарушений при голосовании по поправкам
Официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов заявил, что в столице не было зафиксировано нарушений при голосовании по поправкам к Конституции России.
03:00
Почётный президент ФФККР призвал объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU
Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев призвал организаторов премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов, подобных тому, почему Алина Загитова не номинирована на награду, тогда как Евгения Медведева есть в числе номинантов.
03:00
СК возбудил дело после обстрела автомобиля в Ингушетии
В Ингушетии возбудили уголовное дело после обстрела неизвестными автомобиля в Назрановском районе республики, в результате которого два человека получили ранения. Об этом сообщил региональный главк Следственного комитета России.
03:00
СМИ: Артур попросил у «Барселоны» разрешения не играть в ЛЧ
Полузащитник «Барселоны» Артур обратился к руководству каталонского клуба с просьбой не привлекать его к предстоящим матчам Лиги чемпионов.