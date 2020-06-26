Euronews: ВОЗ предупреждает об угрозе коллапса во время второй волны заражений в ЕС

03:00 СМИ: Несколько человек погибли в результате нападения в центре Глазго Несколько человек погибли в результате нападения с применением холодного оружия в центре Глазго, передаёт Sky News.

03:00 Суд приговорил Серебренникова к условному сроку Мещанский суд Москвы приговорил режиссёра Кирилла Серебренникова к условному сроку, передаёт РИА Новости. Юрий Итин и Алексей Малобродский также получили условные сроки, Софья Апфельбаум оштрафована и освобождена от наказания за истечением срока давности.

03:00 Стали известны подробности возобновления сезона НБА 22 клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соберутся в Орландо для продолжения сезона в период с 7 по 9 июля.

03:00 Суд по делу Серебренникова не поверил жалобам свидетелей на давление Суд по делу режиссёра Кирилла Серебренникова не поверил ряду свидетелей, которые говорили о давлении следствия. Об этом сообщает РИА Новости из Мещанского суда Москвы.

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03:00 Умер призёр ОИ и ЧМ по лыжам Утробин Бронзовый призёр Олимпиады-1964 в эстафете по лыжным гонкам Иван Утробин ушёл из жизни на 87-м году.

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03:00 Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет. Об этом, как пишет БЕЛТА, он сказал в ходе поездки в Солнечногорск.

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