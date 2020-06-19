Euronews: в мире продолжают выявлять всё новые очаги заражения коронавирусом

В странах Азии, Европы и Америки регистрируют новые очаги распространения коронавирусной инфекции. В столице Китая из-за новой вспышки было проведено массовое тестирование населения и ужесточены карантинные меры. Тем временем число заражённых в Бразилии приближается к миллиону человек. А Швеция, которая не вводила строгий карантин, сейчас лидирует по уровню смертности от коронавируса среди скандинавских стран, передаёт Euronews.

Власти столицы Китая считают, что в городе с более чем двадцатимиллионным населением сложилась «чрезвычайно тяжёлая» эпидемиологическая ситуация, это передаёт AFP. The Associated Press тем временем информирует, что к утру четверга был выявлен 21 новый случай заражения — на треть меньше, чем за предыдущий день.



Всего за неделю в Пекине в результате массового тестирования вирусоносительство было установлено у 137 человек. В мегаполисе закрыты школы и ВУЗы, накануне были отменены авиарейсы, изменены маршруты общественного транспорта.



МУЖЧИНА: Но ситуация не похожа на ту, что была в марте — тогда люди не знали, что такое эпидемия, не знали, как на неё реагировать. Сейчас все усвоили необходимые привычки, и в общем, сохраняют спокойствие.



Бразилия — вторая по масштабам эпидемии страна не только в Новом Свете, но и в мире: свыше 46,5 тыс. погибших от инфекции. Это официальная статистика, точность которой подвергают сомнению наблюдатели.



Коронавирус установлен уже у более чем 955 тысяч жителей — и как предполагается, число заражённых, пишет AFP, может к концу текущей недели достичь миллиона. Лишь за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у почти 35 тыс. человек. Сильнее всего эпидемией затронут штат Сан-Паулу.



В столице ФРГ с середины недели целый квартал посажен на карантин из-за вспышки коронавируса. Муниципалитет сообщает, что это касается 13 домов. Новый очаг инфекции обнаружен на очередном мясокомбинате, который был закрыт. А федеральные власти отменили все массовые мероприятия до конца октября включительно.



В Швеции, которая предпочла не вводить жёсткий карантин, призвав жителей к самоизоляции, в настоящий момент зарегистрированы свыше 54,5 тыс. случаев заражения — и более пяти тысяч летальных исходов от COVID-19. В расчёте на миллион жителей это самый высокий показатель смертности среди скандинавских стран.



Дата выхода в эфир 18 июня 2020 года.