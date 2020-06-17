WP: павительства снимают ограничения, но пандемия продолжает набирать обороты

Пока измученные коронавирусом страны приступают к поэтапному снятию ограничений, пандемия не только не идёт на спад, но набирает обороты, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, по прошествии нескольких месяцев карантина Старый Свет постепенно начинает оправляться от вируса, но очаги болезни переместились в такие страны как США, Бразилия, Россия и Индия.

По всему свету измученные пандемией страны выходят из многомесячных карантинов и режимов изоляции, в то время как политики и предприятия призывают людей вернуться на работу. Жизни людей перевернулись с ног на голову, цифры на банковских счета значительно уменьшились, и многие люди стремятся вернуться к своему привычному распорядку, пишет The Washington Post.

Однако коронавирус никуда не делся. Напротив, в плане количества новых подтверждённых случаев заболевания — причём эти цифры, по мнению экспертов, могут быть занижены, — пандемия не только не пошла на спад, но скорее набирает обороты.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о самом высоком однодневном росте количества заражений с начала пандемии: 7 июня было зафиксировано 136 тыс. новых больных. Через несколько дней количество инфицированных в США перевалило за 2 млн, в результате чего эта страна закрепила за собой первое место в мире по количеству пациентов с COVID-19.

В целом, более 7,3 млн человек по всему миру получили положительные тесты на коронавирус, в то время как от инфекции умерло более 413 тыс. «И это только те случаи заболевания и смерти, о которых нам известно», — отмечает газета.

Даже несмотря на то, что недавний всплеск заболеваемости может частично объясняться ростом количества проводимых тестов, вирус, по словам экспертов, никуда уходить не собирается. В то время как страны, попавшие под удар вируса первыми, постепенно начинают оправляться, очаги пандемии появляются в других местах.

Спустя три месяца после введения карантина в большей части мира Соединённые Штаты, Бразилия, Россия и Индия демонстрируют самое большое в мире количество новых случаев заболевания.

США

Стартовав в штатах Вашингтон и Нью-Йорк, инфекция перебралась в Аризону, Флориду и Техас. Режим самоизоляции затормозил распространение вируса в начальной стадии пандемии, в то время как с тестами дело шло не очень быстро. Однако штаты в значительной степени уже отменили ограничения, и вскоре Алабама и Южная Каролина поставили рекорды по количеству новых подтверждённых случаев заболевания за день.

Эксперты в области общественного здравоохранения предупреждают, что слишком быстрое открытие штатов может привести к новой волне заражений. Такой прогноз на данный момент подтверждает и статистика. Более того, из-за больших масс людей, протестующих против расизма и полицейского насилия, в ближайшие недели может произойти очередной всплеск количества заболеваний. При этом ряд специалистов предупреждает, что зимой на больницы, школы и предприятия обрушится сезонный грипп, что усложнит обстановку.

Бразилия

Вирус распространился по всей Азии. Затем пришёл черед Европы. Сейчас же эпицентром пандемии, по данным ВОЗ, стала Латинская Америка. Даже в странах Южной Америки вроде Перу и Чили, которые отреагировали на опасность довольно быстро, число инфицированных растёт, потому что они постепенно отказываются от ограничений.

Однако Бразилия — во главе с крайне правым президентом Жаиром Болсонару — принижала опасность вируса, так и не объявив жёсткий карантин. Вместо этого губернаторы и мэры по своему усмотрению закрывали школы и магазины, в то время как вирус продолжал своё наступление, а президент по-прежнему предпочитал не воспринимать ситуацию всерьёз. Результатом такого поведения стал кризис, который больнее всего ударил по беднейшим бразильцам.

Как видно по статистике, пандемия в Бразилии всё ещё набирает обороты. Всего в этой стране зафиксировано 42 тыс. смертей от COVID-19 при 867 тыс. инфицированных.

Россия

В середине марта президент России Владимир Путин хвастался тем, что коронавирус, сеющий хаос по всей Европе, не оказал никакого влияния на его страну. Однако спустя несколько месяцев Россия оказалась на третьем месте по количеству подтверждённых случаев заболевания, в то время как темпы заражения только набирают обороты.

Учитывая общемировую конъюнктуру, такая ситуация неудивительна: режим изоляции в России, который власти постепенно начинают смягчать, замедлил, но не остановил распространение вируса. Вместе с тем, по мнению эксперта ВОЗ Майка Райана, «трудно понять», каким образом России удалось добиться такого низкого уровня смертности — на фоне продолжающегося распространения пандемии от коронавируса всего умерло более 7 тыс. человек.

Индия

В марте Индия — страна с населением в более чем 1,3 млрд человек — ввела один из самых строгих в мире режимов изоляции. К маю она начала отказываться от ограничений. Но даже во время жёсткого карантина количество заболеваний в Индии продолжало расти. Режим изоляции помог лишь немного затормозить темпы распространения вируса.

В Мумбаи, где живёт около 12 млн человек, заполнено около 99% больничных коек. На прошлой неделе индийские власти предупредили, что число заражённых там к июлю может достичь 500 тыс. по сравнению с нынешними 35 тыс. При этом уже сейчас больным крайне непросто найти свободное место в больнице.