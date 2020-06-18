CNBC: вспышка коронавируса в Пекине поставит на паузу восстановление китайской экономики

Стоило китайским предпринимателям вздохнуть спокойно и начать выкарабкиваться из кризиса, как в Пекине началась новая вспышка коронавируса. Как отмечает CNBC, возобновившаяся паника может ударить по потребительской уверенности и поставить паузу на восстановление второй экономики в мире.

Только пекинские предприниматели собирались оставить коронавирусные невзгоды позади, как в китайской столице вдруг началась новая вспышка заболевания, пишет CNBC.

«Высокочастотные данные указывают на то, что бизнес внутри страны пошёл на восстановление, однако потенциальная вторая волна заражений может негативно повлиять на настроение потребителей», — комментирует руководитель стратегических исследований China Renaissance Брюс Пан.

На протяжении более 50 дней в Пекине не было зарегистрировано ни одного нового случая. Однако в четверг 11 июня было зафиксировано новое заражение, потом ещё два в пятницу, а к понедельнику их число в общей сложности составило 106. Как считается, источником новых случаев стал крупнейший оптовый продуктовый рынок Синьфади, расположенный на окраине Пекина. Впрочем, ни власти КНР, ни ВОЗ пока официальных заявлений на этот счёт не делали, отмечает ресурс.

Как считает аналитик The Economist Intelligence Unit Дань Ван, закрытие Синьфади, крупнейшего рынка в северной части страны, повлияет на цены на продукты питания и создаст трудности для владельцев ресторанного бизнеса. Ситуации не помогает и отсутствие чёткого ответа правительства и рекомендаций относительно того, как гражданам следует себя вести. «Снова начавшаяся паника замедлит возвращение к нормальной жизни других городов, нанесёт удар по потребительской уверенности и ещё больше усугубит безработицу», — прогнозирует Дань.

Как напоминает CNBC, из-за коронавируса в первом квартале 2020 года ВВП второй по величине экономики в мире сократился на рекордные 6,8%. В КНР распространение начавшейся в конце прошлого года пандемии удалось замедлить к середине марта. И уже в конце мая власти даже сумели провести, хоть и в более скромном формате, ежегодный съезд многочисленного парламента, Всекитайского собрания народных представителей, в Пекине. Это стало символом того, что столица вновь может открыться и вернуться к активной социальной и экономической жизни.

Но новая вспышка заболевания вновь поставила восстановление на паузу, подчёркивает канал. За выходные власти города провели тестирование на COVID-19 для десятков тысяч людей, проживающих в районе рынка или посещавших его. В столице снова были введены некоторые ограничения: закрылись кое-какие спортзалы, повсеместно чаще стали проверять температуру. В других частях страны объявили обязательный карантин для людей, прибывающих из Пекина. Всё это, по словам ресурса, скорее всего,опять-таки ударит по экономике.

Трудность положения во многом обусловлена тем, что значительным источником экономического роста КНР выступают расходы китайских потребителей, которые в кризис, конечно, существенно сократились. В различных регионах страны даже предпринимаются специальные меры, чтобы стимулировать людей покупать больше. К примеру, Пекин, где розничные продажи просели на 21,5% — больше, чем в других городах Поднебесной, в начале июня объявил, что раздаст ваучеры общей стоимостью в $1,74 млрд., которые можно будет использовать на платформе для онлайн-шопинга JD.com. К подобным акциям ранее прибегал и Шанхай.

Тем не менее, несмотря на снижение потребительских расходов, как показывает статистика по всей стране, современные китайцы даже сегодня, в кризис, тратят средства более охотно, чем предыдущие поколения. Кроме того, в период пандемии популярность приобрели отдельные виды услуг — например, сервисы по доставке продуктов.

Пока, как подчёркивает CNBC, вновь введённые в Пекине ограничения носят куда менее строгий характер, чем действовавшие ранее меры. Начиная с марта, несколько китайских городов сталкивались с повторными небольшими вспышками коронавируса и прибегали к ограничительным мерам лишь на короткий срок.