Коронавирус в Пекине и импортный лосось: CNBC заподозрил Китай в попытке найти виноватых за рубежом

Чтобы предотвратить новую масштабную вспышку коронавируса в Пекине, где COVID-19 нашли сразу у нескольких сотрудников крупнейшего оптового продуктового рынка, власти активировали «режим военного времени». Как отмечает CNBC, китайские чиновники поспешили объявить, что вирус был «завезён», скорее всего, с импортным лососем, но, по мнению ведущих, эти заявления больше похожи на попытки возложить на кого-нибудь ответственность.

И снова здравствуйте. Рост числа заражений наблюдается сейчас и в Китае. И теперь перед Пекином стоит трудное решение о возможном повторном введении режима самоизоляции. С нами на связи Юнис Юн — она подробнее расскажет о ситуации. Рада вас видеть, Юнис.

ЮНИС ЮН, глава пекинского бюро CNBC: Взаимно, Бекки. Пекин активировал, как это здесь называют, «режим военного времени», чтобы предотвратить повторную вспышку коронавируса. В городе зафиксировано 79 подтверждённых случаев заражения — их связывают c оптовым продуктовым рынком, весьма важным для Пекина местом. После выявления новых случаев местные власти закрыли рынок, а также учебные заведения и спортивные объекты в этом районе. Кроме того, 40 тысяч жителей китайской столицы оказались в самоизоляции. На сегодня у 76 тысяч людей в Пекине был взят тест на коронавирус, и, как выяснилось, по меньшей мере в половине районов города есть подтверждённые случаи заражения.

Как утверждает Центр по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы, в отношении происхождения новой вспышки заболевания на сегодня ведётся проверка. Судя по анализу генома, можно предположить, что вирус «европейского направления». Так говорят власти. Согласно их заявлениям, по предварительным оценкам, вирус был «завезён» из-за рубежа.

Государственные китайские СМИ цитируют представителя руководства рынка, который говорит, что вирус был обнаружен на разделочной доске на прилавке одного из магазинов, в котором продавался импортный лосось. За этим заявлением очень быстро последовали ответные меры: магазины и приложения, занимающиеся доставкой продукции, прекратили продажу красной рыбы. И сегодня, по словам европейских поставщиков, китайский рынок на импорт рыбы для них уже был закрыт.

Так что повторно объявившийся коронавирус много всего за собой повлёк. Но Китай, вероятно, прежде всего будет беспокоиться о последствиях для его собственной экономики. Как показала недавно обнародованная статистика по маю, хотя экономика и демонстрирует признаки восстановления, оно идёт не так активно.

Юнис, но ведь в их заявлениях нет логики. Если что-то отправлять за границу… Насколько нам всем известно, коронавирус не может оставаться на какой-либо поверхности несколько дней, так что так заразиться невозможно. Подобные утверждения наводят на мысли, что они пытаются намеренно возложить на кого-то ответственность. Тогда возникает ещё один вопрос: что они будут делать дальше. Приостановят весь импорт, потому что они якобы обеспокоены угрозой «завоза» коронавируса?

ЮНИС ЮН: Да, я о том же подумала, когда увидела эти новости. Ведь если коронавирус можно «завезти» с импортируемой рыбой, это вызывает вопросы о всей цепочке поставок. Об этом мы уже слышали. Если говорить о попытках кого-то обвинить, то да, здесь тоже остаётся большой вопрос. Позже власти заявили, что взяли более пяти тысяч образцов с рынка и обнаружили вирус как минимум на сорока из них. Получается, сразу несколько мест с коронавирусом, а не только один прилавок с импортным лососем. Однако именно на импортном лососе сейчас делается особый акцент.

Дата выхода в эфир 15 июня 2020 года.