ABC News: штаты США бьют собственные «рекорды» по COVID-19

Число новых заражений растёт в 22 штатах и Пуэрто-Рико, а в Аризоне и Техасе зафиксировано рекордное число госпитализаций, сообщает ABC News. Как отмечает телеканал, эту тревожную статистику официальные лица объясняют возобновлением туризма и наращиванием тестирования.

Вопреки тому, что говорят некоторые в Белом доме, новая коронавирусная статистика в США внушает тревогу. В 22 штатах и Пуэрто-Рико число заражений растёт, Аризона и Техас сегодня обновили свои «рекорды» по числу госпитализаций. Резко подскочили цифры во Флориде. Репортаж корреспондента ABC News Зорин Ша.



Сегодня число заражений коронавирусом растёт по всей стране. Очередной «рекорд» Флориды: второй день подряд сообщают о двух тысячах случаев в сутки. Тем временем отдыхающие продолжают загорать на пляжах Майями. По словам губернатора Флориды, рост отчасти объясняется вспышкой заболеваемости среди сельскохозяйственных рабочих и наращиванием тестирования в домах престарелых.



РОН ДЕСАНТИС, губернатор штата Флорида: Сегодня мы каждый день делаем в три раза больше тестов, чем в конце марта.



Но мэр города Ки-Уэст ссылается на поток туристов.



ТЕРИ ДЖОНСТОН, мэр города Ки-Уэст, штат Флорида: У меня есть беспокойство на этот счёт. Конечно же, мы рады принять всех наших туристов, но мы бы хотели от них уважительного и ответственного отношения.



На другом конце страны, в Юте, от коронавируса непропорционально много страдает латиноамериканское сообщество. Это всего 14 процентов населения, но на их долю приходится 42 процента заболеваемости.



В соседней Аризоне, где число заболевших с субботы увеличилось на 1200, некоторые бары и рестораны Финикса во второй раз закрываются из-за риска COVID-19.



ЭРИК ДЖОНСОН, мэр города Даллас, штат Техас: Мы пока не знаем, какой у нас пик.



И Аризона, и Техас зафиксировали новые «рекорды» госпитализаций среди восьми штатов, где наблюдается подъём. Тем временем в 22 штатах и Пуэрто-Рико сообщается о росте заболеваемости.



СКОТТ ГОТТЛИБ, бывший руководитель FDA: Трудность в том, что в некоторых частях страны, в таких штатах, как Техас, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, где мы сейчас видим вспышки заболеваемости, на самом деле вообще не было значительного сокращения числа заражений.



В Нью-Йорке, где число госпитализаций и смертей сейчас на самой низкой отметке, подано 25 тысяч жалоб против заведений, нарушающих правила социального дистанцирования и масочного режима.



ЭНДРЮ КУОМО, губернатор штата Нью-Йорк: Бар или ресторан, нарушающий эти правила, может лишиться лицензии на продажу алкоголя. Мы с этим не шутим! Речь идёт об угрозе жизни людей!



А в Южной Каролине туристы стекаются в Мертл-Бич: гостиницы там почти так же полны, как во времена до пандемии, несмотря на более 700 новых случаев заражения в штате.



ЗОРИН ША, корреспондент ABC News: Том, мы видим рост заболеваемости по всей стране, но пока только Орегон и Юта откладывают новую стадию снятия ограничений. Мэр Майями говорит, что внимательно изучит статистику за эти выходные и, возможно, рассмотрит вопрос о новых мерах в своём городе. Том?



Спасибо, Зорин!



Дата выхода в эфир 14 июня 2020 года.