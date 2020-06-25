Daily Express: «повсеместное разочарование» — европейцы осудили бездействие Брюсселя в разгар пандемии

Жителей Европы разочарованы отсутствием помощи со стороны Европейского союза в борьбе с распространением коронавируса, сообщает Daily Express. Тем не менее, как отмечает издание, разочарование в Брюсселе всё же не способствовало росту доверия к евроскептикам.

Жители стран Европейского союза назвали реакцию Брюсселя на пандемию коронавируса «неуместной», заявив, что не получили от него никакой помощи, сообщает Daily Express.

Согласно результатам опроса, проведённого компаниями Datapraxis и YouGov в девяти европейских странах — во Франции, Польше, Болгарии, Германии, Португалии, Испании, Дании, Италии и Швеции — лишь 4% ответили, что самой полезной во время пандемии оказалась помощь ЕС.

Как отмечает издание, 63% жителей Италии и 61% граждан Франции сочли, что Брюссель не справился с этой задачей. При этом около 25% опрошенных заявили, что самым полезным союзником для их стран в разгар пандемии оказался Китай.

33% респондентов во всех девяти странах заявили, что потеряли доверие к правительствам на основании того, как они справляются с коронавирусом. Тем не менее, несмотря на «повсеместное разочарование в ЕС», исследование показало, что оно не способствовало росту доверия к евроскептикам.

Так, 63% из общего числа опрошенных, включая 55% немцев, 80% испанцев и 91% португальцев, заявили, что пандемия продемонстрировала необходимость тесного сотрудничества правительств стран ЕС.

В Италии 76% респондентов сочли, что восстановление от карантина необходимо доверить Брюсселю, и лишь 16% признались, что хотели бы, чтобы оно прошло под руководством евроскептической партии «Лига Севера» во главе с Маттео Сальвини.

«Пока ещё слишком рано предсказывать, насколько радикально она изменит наши общества, но уже очевидно, что пандемия изменила отношение европейцев к миру за пределами Европы, и, как результат, роль ЕС в их жизни» — приводит Daily Express слова одного из авторов исследования Ивана Крастева.

«Парадокс COVID-19 состоит в том, что именно отсутствие, а не успех Европейского Союза, продемонстрировали его актуальность на первой стадии кризиса, что побудило европейские правительства сделать выбор в пользу более глубокой интеграции», — добавил болгарский аналитик.