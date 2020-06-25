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Daily Express: «повсеместное разочарование» — европейцы осудили бездействие Брюсселя в разгар пандемии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Жителей Европы разочарованы отсутствием помощи со стороны Европейского союза в борьбе с распространением коронавируса, сообщает Daily Express. Тем не менее, как отмечает издание, разочарование в Брюсселе всё же не способствовало росту доверия к евроскептикам.
Daily Express: «повсеместное разочарование» — европейцы осудили бездействие Брюсселя в разгар пандемии
Reuters

Жители стран Европейского союза назвали реакцию Брюсселя на пандемию коронавируса «неуместной», заявив, что не получили от него никакой помощи, сообщает Daily Express.

Согласно результатам опроса, проведённого компаниями Datapraxis и YouGov в девяти европейских странах — во Франции, Польше, Болгарии, Германии, Португалии, Испании, Дании, Италии и Швеции — лишь 4% ответили, что самой полезной во время пандемии оказалась помощь ЕС.
 
Как отмечает издание, 63% жителей Италии и 61% граждан Франции сочли, что Брюссель не справился с этой задачей. При этом около 25% опрошенных заявили, что самым полезным союзником для их стран в разгар пандемии оказался Китай.
 
33% респондентов во всех девяти странах заявили, что потеряли доверие к правительствам на основании того, как они справляются с коронавирусом. Тем не менее, несмотря на «повсеместное разочарование в ЕС», исследование показало, что оно не способствовало росту доверия к евроскептикам.
 
Так, 63% из общего числа опрошенных, включая 55% немцев, 80% испанцев и 91% португальцев, заявили, что пандемия продемонстрировала необходимость тесного сотрудничества правительств стран ЕС.
 
В Италии 76% респондентов сочли, что восстановление от карантина необходимо доверить Брюсселю, и лишь 16% признались, что хотели бы, чтобы оно прошло под руководством евроскептической партии «Лига Севера» во главе с Маттео Сальвини.
 
«Пока ещё слишком рано предсказывать, насколько радикально она изменит наши общества, но уже очевидно, что пандемия изменила отношение европейцев к миру за пределами Европы, и, как результат, роль ЕС в их жизни» — приводит Daily Express слова одного из авторов исследования Ивана Крастева.
 
«Парадокс COVID-19 состоит в том, что именно отсутствие, а не успех Европейского Союза, продемонстрировали его актуальность на первой стадии кризиса, что побудило европейские правительства сделать выбор в пользу более глубокой интеграции», — добавил болгарский аналитик.
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Daily Express Великобритания Европа
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