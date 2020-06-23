SRF: некоторые позабыли о пандемии, но она продолжает бушевать по всему миру

В некоторых странах жизнь после эпидемии коронавируса начинает приходить в норму, но в масштабах всего мира COVID-19 распространяется всё быстрее, сообщает SRF. Новыми очагами пандемии стали Северная, а также Южная Америка. Число заражённых и умерших там продолжает расти, при этом сильнее всего страдают бедные люди, рассказывает швейцарский телеканал.
В Швейцарии жизнь продолжает приходить в норму. Многие уже забыли о коронавирусе. Число новых заражений на очень низком уровне — 19. Однако в масштабах всего мира эпидемия распространяется всё быстрее. Сильнее всего пострадал американский континент. В США вновь наблюдается явный рост числа заражённых. Вирус также бушует в Южной Америке.
Печальная повседневность в столице Перу Лиме: на кладбище на окраине города несут умершего от коронавируса. Он один из 8000, которые погибли с начала эпидемии в стране. Большинство из них бедные.
МАРИБЕЛЬ МОНТАНА, дочь умершего от коронавируса:Я уверена, мой отец мог победить болезнь, но я не знаю, насколько хорошо за ним ухаживали в больнице.
В Перу каждый день регистрируется тысяча новых случаев заражения. Это продолжается уже несколько недель, несмотря на то что в середине марта эта латиноамериканская страна первой объявила карантин. Но многие не могут себе позволить сидеть дома.
В Перу больше всего умерших от коронавируса на душу населения: приблизительно 240 на миллион жителей. Схожая статистика в республике Чили, Эквадоре и Бразилии. На этих выходных Бразилия преодолела отметку в один миллион заражённых. Каждый день регистрируются десятки тысяч новых больных. Вирус медленно распространяется от побережья вглубь страны.
В Бразилии главные жертвы — это также бедные. Долю ответственности за ситуацию несёт правительство, у которого нет плана по борьбе с вирусом, утверждает бывший министр здравоохранения, ушедший со своего поста в апреле.
ЭНРИКЕ МАНДЕТТА, экс-министр здравоохранения Бразилии: Бразильцы никогда не знали, как им правильно себя вести, потому что не было указаний. Министерство здравоохранения и губернаторы рекомендовали социальное дистанцирование и самоизоляцию. Правительство же делало всё наоборот.
Несмотря на растущие числа, в некоторых местах в Бразилии вновь ослабляют меры по борьбе с коронавирусом.
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