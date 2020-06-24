SRF: из-за новых очагов заражения в Германии вернули карантин

После вспышки коронавируса на мясокомбинате немецкой компании Tönnies власти страны объявили карантин в двух земельных районах, где проживают его работники, сообщает SRF. Меры по ограничению коснулись 640 000 человек. При этом в других частях Германии отдыхающих из кризисных регионов просят досрочно вернуться домой, рассказывает швейцарский телеканал.
Следующая новость также из Германии: после вспышки коронавируса на мясокомбинате компании Tönnies власти возобновили карантин в двух земельных районах. Он коснулся 640 000 человек.
Это первый региональный карантин в Германии после отмены большей части мер по борьбе с пандемией. Ограничения вступят в действие в полночь на срок в семь дней. Они коснутся районов Варендорф и Гютерсло в земле Северный Рейн-Вестфалия.
Там также находится головной офис Tönnies, одного из самых крупных мясокомбинатов Германии. Районы, где проживают работники компании и их родственники, станут зонами карантина. На данный момент коронавирус обнаружен у 1500 сотрудников.
В обоих земельных районах действуют меры по ограничению контактов, схожие с теми, которые были приняты в марте. Завтра будет решено , как остальной Германии поступать с новыми очагами коронавируса. Вчера на немецком острове Узедом в Балтийском море от 14 отдыхающих из кризисных регионов потребовали, чтобы они уехали домой досрочно.
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