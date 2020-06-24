SRF: из-за новых очагов заражения в Германии вернули карантин

03:00 Историк Нарочницкая прокомментировала оскорбления Навальным ветерана Доктор исторических наук Наталия Нарочницкая в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала ситуацию с оскорблениями Алексеем Навальным ветерана Игната Артёменко.

03:00 Хет-трик Марсьяля помог «Манчестер Юнайтед» победить «Шеффилд Юнайтед» в 31-м туре АПЛ В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на своём поле одержал победу над «Шеффилд Юнайтед».

03:00 В США оценили возможность моратория на размещение РСМД в Европе США не считают возможным введение моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в ходе брифинга заявил спецпредставитель американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

03:00 Источник: «Тампа-Бэй» возобновила тренировки после вспышки коронавируса в команде Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» возобновил тренировки на добровольной основе.

03:00 Суд продлил арест экс-министра Открытого правительства Абызова Мосгорсуд продлил на три месяца срок ареста бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в нескольких экономических преступлениях, передаёт РИА Новости.

03:00 Сенников: «Сельта» предложила хорошие деньги за Смолова Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что московскому клубу нужно соглашаться на предложение испанской «Сельты» о выкупе нападающего Фёдора Смолова.

03:00 Турецкая партия представила план с признанием Крыма российским Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским. Как пишет РИА Новости, план был представлен во время совещания в онлайн-формате.

03:00 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Калифорнии Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в американском штате Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США.

03:00 Источник: баскетболист «Индианы» Брогдон сдал положительный тест на коронавирус У разыгрывающего «Индианы Пейсерз» Малкольма Брогдона — положительный результат теста на COVID-19.

03:00 В США заявили о готовности рассмотреть продление ДСНВ Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о готовности Вашингтона «при определённых обстоятельствах» рассмотреть продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

03:00 Итальянская футболистка Вароне разбилась на скутере Итальянская футболистка «Риоццезе» Арианна Вароне погибла в ДТП.

03:00 За сутки в Турции выявили почти 1,5 тысячи больных коронавирусом Число выявленных случаев коронавируса в Турции за сутки возросло на 1492. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 191 657. Это следует из инфографики, опубликованной министром здравоохранения Фахреттином Коджа.

03:00 Смолов начнёт матч «Сельты» с «Реал Сосьедад» на скамейке запасных Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов не выйдет с первых минут матча 30-го тура испанской Примеры с «Реал Сосьедад».

03:00 В США заявили о продвижении диалога по вооружениям с Россией Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что переговоры в Вене позволили Москве и Вашингтону продвинуться вперёд в понимании вопросов в сфере ядерного разоружения.

03:00 Уткин: Акинфеев задумался о том, чтобы закончить с футболом Блогер и журналист Василий Уткин заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев задумался о завершении карьеры после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» (0:4).

03:00 Кустурица поделился впечатлениями от Главного храма ВС России Сербский режиссёр Эмир Кустурица посетил Главный храм Вооружённых сил России, возведённый в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны.

03:00 Фаната «Бернли», запустившего самолёт с баннером «Жизни белых важны», уволили с работы Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл, ответственный за акцию перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити» (0:5), был уволен с работы.

03:00 Путин надеется на скорое возвращение нормальной жизни в России Президент России Владимир Путин выразил надежду, что жизнь в стране в скором времени вернётся в нормальное русло после пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он заявил во время общения с лауреатами госпремий.

03:00 Аргентинский теннисист раскритиковал Джоковича за проведение турниров во время пандемии Аргентинский теннисист Гидо Пелья прокомментировал тот факт, что выставочный турнир, организованный первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.

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03:00 В Махачкале загорелись магазины на площади 1200 квадратных метров В Махачкале в районе автостанции «Южная» произошёл пожар в магазинах на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

03:00 Берлинский марафон-2020 отменён из-за коронавируса Организаторы Берлинского марафона заявили об отмене мероприятия в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

03:00 В Волгограде после реставрации открыли монумент «Родина-мать зовёт!» Торжественное открытие монумента «Родина-мать зовёт!» состоялось на Мамаевом кургане в Волгограде, передаёт ТАСС.

03:00 Кузнецова: слабо себе представляю, как в такой ситуации путешествовать и играть в теннис Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о выставочных турнирах первой ракетки мира у мужчин Новака Джоковича, после которых у нескольких участников, в том числе у самого серба, обнаружили коронавирус.

03:00 Путин исключил наличие в его окружении тех, кто не верит в Россию Российский президент Владимир Путин в ходе общения с лауреатами Государственных премий России заявил, что в его окружении не может быть тех, кто не верит в Россию, так как это исключено.

03:00 Заразившийся коронавирусом в марте Гобер признался, что до сих пор не может победить болезнь Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Руди Гобер заявил, что до сих пор не восстановился от коронавируса.

03:00 Песков опроверг данные об отъезде Лукашенко в Минск сразу после парада Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко вылетел в Минск сразу по окончании парада Победы в Москве.

03:00 Южный призвал не осуждать Джоковича и Надаля за возможный отказ от участия в US Open Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный считает, что не стоит осуждать серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля за возможный отказ от выступления на Открытом чемпионате США.

03:00 ГБР сообщило Януковичу и двум экс-министрам о подозрении в госизмене Следователи Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении в госизмене бывшему президенту страны Виктору Януковичу и двум экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

03:00 Южный прокомментировал критику в адрес Джоковича за организацию Adria Tour Двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России по теннису Михаил Южный поделился мнением о шквале критики в адрес первой ракетки мира Новака Джоковича за организацию турнира Adria Tour.

03:00 «Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».

03:00 Падение цен на нефть ускорилось до 6% Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.

03:00 В Москве произошло возгорание в кафе на Арбате В центре Москвы произошёл пожар в кафе на старом Арбате, пострадавших нет.

03:00 Юбилейный Нью-Йоркский марафон отменён из-за коронавируса Нью-Йоркский марафон в 2020 году был отменён из-за пандемии коронавируса.

03:00 Главком ВС Мьянмы помог 19 россиянам вернуться на родину Главнокомандующий Вооружёнными силами (ВС) Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн, прибывший в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю парада Победы, взял на борт самолёта 19 россиян, застрявших в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом он рассказал RT.

03:00 Каряка восхитился физической формой Дзюбы Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка высказался о возрасте нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, которому в августе исполнится 32 года.

03:00 Россия готова способствовать прямым переговорам Израиля и Палестины Российская сторона готова приложить максимум усилий для запуска прямых переговоров между Палестиной и Израилем. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес Совета Безопасности ООН.

03:00 Каряка объяснил, как «Спартак» не растерял форму во время пандемии коронавируса Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка объяснил, как футболистам «Спартака» удалось не растерять форму во время паузы из-за пандемии коронавируса.

03:00 Менеджер: Димитрову не предлагали пройти тест на коронавирус Георгий Стойменов, менеджер заболевшего коронавирусом болгарского теннисиста Григора Димитрова, рассказал, что его клиенту не было предложено пройти тест на коронавирус перед турнирами Adria Tour.

03:00 Цены на нефть падают на 4% Мировые цены на нефть снижаются более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

03:00 Зеленский потребовал решить проблему наводнений на Украине Украинский президент Владимир Зеленский потребовал от правительства «раз и навсегда» решить проблему с наводнениями. Об этом он сказал в ходе совещания на тему наводнений на западе страны.

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03:00 Роджер Уотерс: русский народ разгромил нацизм Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей группы Pink Floyd, в программе Афшина Раттанзи Going Underground на RT заявил, что именно русский народ разгромил нацистов и выиграл Вторую мировую войну для всего остального мира.

03:00 Порье дал рекомендации Гэтжи для боя против Нурмагомедова Американский боец ММА Дастин Порье, в сентябре 2019 года уступивший удушающим приёмом чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, дал несколько советов Джастину Гэтжи, который может встретиться с россиянином в сентябре 2020 года.

03:00 США вводят санкции против пяти капитанов иранских судов Соединённые Штаты вводят санкции в отношении пяти капитанов иранских судов, которые осуществляли поставки топлива в Венесуэлу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

03:00 Арустамян назвал свою версию срыва трансфера Вагнера в ЦСКА Стали известны подробности срыва сделки по переходу бразильского форварда Вагнера Лава в ЦСКА, за который он уже выступал ранее.

03:00 Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 СМИ: на одном из субботних матчей РПЛ не будет работать система VAR Один из пяти субботних матчей 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет без использования видеоарбитра и его ассистента.

03:00 В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.