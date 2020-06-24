DT: врачи предупредили о хронических последствиях коронавируса для здоровья человека

Британские врачи предупредили о том, что тяжёлые последствия заболевания COVID-19 могут преследовать вылечившихся всю оставшуюся жизнь, передаёт The Daily Telegraph. В Национальной службе здравоохранения Великобритании отметили, что выписанные пациенты могут страдать от фиброза лёгких, хронической усталости, повреждений мозга, психологических расстройств, а также поражений сердца.

Каждый третий пациент, восстанавливающийся от коронавируса, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения лёгких, хронической усталости и психологических расстройств, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Кроме того, как отмечает издание, появляется всё больше доказательств того, что вирус может вызвать стойкие или даже постоянные травмы, в том числе поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера.

В интервью The Daily Telegraph руководитель нового центра по восстановлению после излечения от COVID-19 доктор Хилари Флойд заявила, что обеспокоена тем, как мало известно о том, насколько долго могут сохранятся последствия заболевания.

Флойд призналась, что шокирована тем, как много молодых пациентов центра, а также людей без сопутствующих заболеваний от 40 до 50 лет, которых поразил вирус, сейчас страдают от хронической усталости или нетрудоспособности.

«Это люди, которые были независимыми, они могли возглавлять собственное предприятие, ходить в спортзал, плавать, быть активными — сейчас они находятся в такой состоянии, что не могут встать с постели», — заявила Флойд.

Опираясь на текущую статистику, в Национальной службе здравоохранения предположили, что у 30% вылечившихся от COVID-19 в дальнейшем может развиться фиброз лёгких. Там также предупредили, что до половины всех пациентов в отделениях интенсивной терапии, могут остаться с «постоянными физическими, когнитивными и психологическими нарушениями», включая хроническую усталость.

В одном из семи случаев тяжёлые пациенты могут пострадать от длительного или необратимого повреждения мозга. 70% выздоровевших будут страдать от бредового расстройства, а в каждом пятом случае это станет «установленным когнитивным нарушением».

Более того, каждый десятый выписанный из больниц Великобритании после лечения от COVID-19 остаётся с острым поражением сердца. При этом множество пациентов пытаются справиться с психологическим воздействием изменений в их здоровье.

«Мы весьма обеспокоены количеством госпитализированных людей, нуждающихся в последующем лечении. Многие из них страдают от довольно длительного воздействия, особенно те, у кого заболевание протекало в острой форме», — приводит издание слова члена британской правительственной группы по новым угрозам респираторных вирусов профессора Питера Опеншоу.

По его словам, пациентам, которым потребовалось лечение в интенсивной терапии, обычно необходимо около года для возвращения к полноценной жизни, тогда как часть из них никогда не излечится от последствий коронавируса для здоровья.

Опеншоу добавил, что картина долгосрочных эффектов пока только начинает проясняться, однако предположил, что примерно каждый десятый пациент будет страдать от «хронических проблем» со здоровьем, пишет The Daily Telegraph.