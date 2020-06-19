CNBC: в Швеции заявили, что «теперь лучше подготовлены» ко второй волне коронавируса

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в интервью CNBC заявил, что к возможной второй волне коронавируса его страна подготовлена лучше, чем к первой. Он также отметил, что в случае новой вспышки COVID-19 власти будут активнее отслеживать контакты инфицированных людей.
Швеция привлекла к себе внимание международного сообщества, отказавшись вводить жёсткий карантин, когда коронавирус впервые пришёл в эту страну. Теперь, как пишет CNBC, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл обещает в случае «второй волны» сосредоточить больше усилий на сдерживании вируса.
По словам Тегнелла, Швеция в настоящий момент лучше подготовлена к возможной второй волне коронавируса, наступление которой эксперты ожидают уже в этом году.
«Я определённо так думаю. Мы лучше подготовлены во многих отношениях, система здравоохранения лучше подготовлена. Мы бы активнее начали работать над отслеживанием контактов. Также у нас среди населения есть иммунитет, который во многом облегчит ситуацию», — подчеркнул главный эпидемиолог Швеции в общении с CNBC.
Хотя вакцина всё ещё разрабатывается, учёные до сих пор пытаются разобраться, приводит ли восстановление от COVID-19 или взаимодействие с болезнью к выработке долгосрочного иммунитета. Пока в этом деле ясности нет.
Как сообщил Тегнелл, сейчас для Швеции приоритетными стали такие вопросы, как наличие комплексной системы отслеживания контактов и соблюдение недавно улучшенных стандартов для домов престарелых.
Официально вторая волна коронавируса в мире пока не наступила. Тем не менее звучат опасения по поводу того, что Китай, возможно, переживает сейчас новую вспышку COVID-19 из-за выявленных на этой неделе в Пекине очагов инфекции.
Во время пандемии Швеция сделала ставку на социальное дистанцирование и соблюдение правил гигиены, хотя и запретила проведение массовых мероприятий и посещение домов престарелых. Открытыми оставались школы для детей до 16 лет, а также бары, рестораны и кафе.
Шведские власти таким образом хотели добиться выработки у населения коллективного иммунитета. Между тем Тегнелл отрицает это, заявляя, что Стокгольм просто хотел замедлить распространение COVID-19.
На сегодняшний день в Швеции зарегистрировано почти 55 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 5 тыс. смертельных исходов, что намного выше, чем в соседних странах, указывается в статье.
По словам персонального ассистента погибшего баскетболиста Коби Брайанта Крейта Брэди, легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) незадолго до трагедии перенёс время отправки вертолёта из аэропорта на 45 минут.
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что его клуб пытается лоббировать увеличение количества болельщиков, которым будет разрешено посещать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Норникель» профинансировал ликвидацию последствий разлива топлива в Норильске на 5 млрд рублей. Об этом заявил совладелец и глава компании Владимир Потанин в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.