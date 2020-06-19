CNBC: в Швеции заявили, что «теперь лучше подготовлены» ко второй волне коронавируса

Швеция привлекла к себе внимание международного сообщества, отказавшись вводить жёсткий карантин, когда коронавирус впервые пришёл в эту страну. Теперь, как пишет CNBC, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл обещает в случае «второй волны» сосредоточить больше усилий на сдерживании вируса.

По словам Тегнелла, Швеция в настоящий момент лучше подготовлена к возможной второй волне коронавируса, наступление которой эксперты ожидают уже в этом году.

«Я определённо так думаю. Мы лучше подготовлены во многих отношениях, система здравоохранения лучше подготовлена. Мы бы активнее начали работать над отслеживанием контактов. Также у нас среди населения есть иммунитет, который во многом облегчит ситуацию», — подчеркнул главный эпидемиолог Швеции в общении с CNBC.

Хотя вакцина всё ещё разрабатывается, учёные до сих пор пытаются разобраться, приводит ли восстановление от COVID-19 или взаимодействие с болезнью к выработке долгосрочного иммунитета. Пока в этом деле ясности нет.

Как сообщил Тегнелл, сейчас для Швеции приоритетными стали такие вопросы, как наличие комплексной системы отслеживания контактов и соблюдение недавно улучшенных стандартов для домов престарелых.

Официально вторая волна коронавируса в мире пока не наступила. Тем не менее звучат опасения по поводу того, что Китай, возможно, переживает сейчас новую вспышку COVID-19 из-за выявленных на этой неделе в Пекине очагов инфекции.

Во время пандемии Швеция сделала ставку на социальное дистанцирование и соблюдение правил гигиены, хотя и запретила проведение массовых мероприятий и посещение домов престарелых. Открытыми оставались школы для детей до 16 лет, а также бары, рестораны и кафе.

Шведские власти таким образом хотели добиться выработки у населения коллективного иммунитета. Между тем Тегнелл отрицает это, заявляя, что Стокгольм просто хотел замедлить распространение COVID-19.

На сегодняшний день в Швеции зарегистрировано почти 55 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 5 тыс. смертельных исходов, что намного выше, чем в соседних странах, указывается в статье.