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NTD: от лифтов с педалями до открывающихся масок и роботов — креативные решения в период пандемии
Социальное дистанцирование, которое пришлось ввести из-за пандемии коронавируса, дало толчок для появления множества технических новинок во всём мире. Стеклянные кабинки, картонные или полиэтиленовые защитные перегородки в офисах и ресторанах, специальные ручки и педали, которые можно не трогать руками, — всё это призвано обезопасить сотрудников и клиентов. Появились также и более сложные изобретения, включая роботов, выполняющих самые разные функции, передаёт NTD.

Вот такую защитную конструкцию придумал один ресторан во Франции — так он пытается защитить клиентов от коронавируса. И он в своём креативе не одинок. Многие рестораны мира прибегают к инновациям, чтобы сохранить бизнес и своих клиентов.

Это Нидерланды. Посетители этого заведения на берегу Амстердамского канала едят в стеклянных кабинках. Правда, пускают в них только тех, кто проживает в одном доме или квартире. 

В городе Ор-Йехуда в Израиле придумали, как есть в маске, не снимая её. Принцип работы этого устройства напоминает велосипедный тормоз: при нажатии на ручку открывается отверстие, в которое с лёгкостью можно просунуть вилку или ложку. Правда, с такой маской управляться придётся только одной рукой. 

Поскольку во время эпидемии желательно избегать касания разных поверхностей, в одном финском супермаркете придумали вот такие ручки. А это тайский торговый центр в Бангкоке. Здесь установили ножные педали в лифтах — так посетителям не приходится нажимать на кнопки. 

Хотите восстановить работу своего предприятия? Посадите сотрудников в картонные коробки! Именно так начала делать британская компания, чтобы обеспечить работникам защиту. Она не только оборудовала такими перегородками свои офисы, но и начала выпускать их на продажу. 

Эта компания в Бостоне переоборудует маски для подводного плавания в защитные средства против коронавируса. То же сделали и исследователи в Чехии. 

А одна жительница Индонезии с проблемами слуха придумала маски с прозрачными вставками. Они значительно облегчат жизнь глухих, поскольку для коммуникации им важно видеть движения губ. 

Беженцы в иорданском лагере разработали прототип робота из LEGO, который автоматически разбрызгивает антисептик. Он использует сенсоры, которые реагируют на приближение рук.

А это ещё один робот из Дании. Он помогает брать мазки у пациентов и проверять их на коронавирус бесконтактно.

Вот собака-робот из Сингапура. Напоминает прохожим о соблюдении дистанции.

Также во многих кафе появились роботы-баристы. Например, в этом, южнокорейском. Он может приготовить 60 разных видов кофе. 

Дата выхода в эфир 22 июня 2020 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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NTD США Северная Америка
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