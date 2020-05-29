Коробка на колёсах и датчики в браслетах: France 24 рассказал, как техника помогает держать дистанцию

Картонная коробка на колёсах в Индии, собака-робот в Сингапуре, датчики дистанции в Италии и Франции — по всему миру появляются различные приборы, помогающие соблюдать меры социального дистанцирования, передаёт France 24. Однако не все способы контроля являются законными: так, во Франции запретили использовать дронов для наблюдения за снятием карантина в Париже.

Перед магазином в Коимбатуре на юге Индии этот маленький робот стоит в очереди, как остальные покупатели. Однако внутри он может совершать покупки, не беспокоясь о коронавирусе или социальном дистанцировании. Робот сделан из простой картонной коробки, поставленной на четыре колёса, и управляется на расстоянии своим создателем, пытающимся не подхватить COVID-19.

КАРТХИК ВЕЛАЮТХАМ, программист: Робот может ездить в магазин. Можно общаться с продавцом при помощи видеозвонка, чтобы попросить то, что хочется купить. Затем он просит, чтобы товары положили в коробку. Потом можно расплатиться с помощью электронного кошелька. Очень важно соблюдать эту дистанцию, чтобы предотвратить распространение вируса.

В Италии во Флоренцию постепенно возвращаются туристы. Это Дуомо — одно из самых посещаемых мест в городе. Здесь не полагаются на случай: посетителям предлагают устройство для того, чтобы тщательно соблюдать безопасную дистанцию.

ТИМОТИ ВЕРДОН, директор Музея Опера-дель-Дуомо: Речь идёт не о том, чтобы примерно определять расстояние. С помощью этого метода посетители получают вибрирующие датчики. Звук их предупредит, что они находятся очень близко к другому человеку, то есть меньше, чем в двух метрах от него.

Достойный упоминания в вызывающем тревогу сериале «Чёрное зеркало», Spot не лает, но заставляет гуляющих себя слушаться. Этот робот-собака обходит сингапурский парк, чтобы оценивать дистанцию между прохожими и рекомендовать им разойтись.

На работе, где часто бывает тесно, французский стартап предлагает носить браслет, который в режиме реального времени информирует сотрудников и работодателя о соблюдении мер социального дистанцирования.

Однако не все приборы слежения разрешены. Так, во Франции Государственный совет временно запретил использовать дроны для контроля за снятием карантина в Париже.