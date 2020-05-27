Guardian Оригинал

Guardian: всё ради здоровья жителей — в китайском Ханчжоу контроль через приложение решили сделать постоянным

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Оценив положительный результат во время эпидемии, власти города Ханчжоу в Китая собираются сделать постоянным использование приложения, которое контролирует здоровье населения. Различные параметры — в том числе история болезни и образ жизни — будут влиять на рейтинг человека, что интернет-пользователи уже назвали вторжением в личную жизнь граждан, пишет The Guardian.
Guardian: всё ради здоровья жителей — в китайском Ханчжоу контроль через приложение решили сделать постоянным
Reuters

Китайский город Ханчжоу планирует на постоянной основе использовать приложение для отслеживания здоровья 10 млн жителей, которое используют для борьбы с коронавирусом, сообщает The Guardian. Различные версии этого программы используются по всему Китаю: она генерирует QR-код с вирусным статусом, который определяет свободу передвижения человека.

Как рассказывает издание, администрация Ханчжоу объявила, что постарается запустить расширенную версию приложения для мониторинга здоровья населения. В пятницу глава медицинской комиссии заявил, что благодаря такому контролю удалось достичь прогресса в здравоохранении, и предложил включить больше индикаторов здоровья для составления рейтинга. Статус конкретного человека будет отмечаться цветом и цифровым значением по стобалльной шкале: значение будет определяться в зависимости от истории болезни, результатов обследований, уровня физической активности и других привычек, например, курения.
 
По сообщениям китайских СМИ, власти города рассчитывают получить готовое приложение к концу следующего месяца. Согласно медицинской комиссии города, предложенная система станет «защитой для улучшения здоровья и иммунитета людей» после пандемии.
 
В статье отмечается, что, несмотря на опасения о разглашении личной информации и недостаток прозрачности в работе приложения, в целом китайцы скорее признали необходимость его использования во время вспышки коронавируса. Однако для некоторых предложение сделать постоянную версию выходит за определённые рамки. Пользователи соцсетей беспокоятся о защите личной информации и праве на выбор своего образа жизни. Некоторые переживают, что рейтинг смогут использовать страховые компании для динамичного ценообразования или специалисты по подбору персонала, пишет The Guardian. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
болезнь вирус Китай коронавирус эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров