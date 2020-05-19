Bloomberg: из-за новой вспышки COVID-19 на северо-востоке Китая возобновили карантин

После новых случаев заражения коронавирусом в провинции Гирин на северо-востоке Китая снова ввели жёсткий карантин, пишет Bloomberg. Жители и власти региона опасаются второй волны эпидемии, которая уже стоила стране больших потерь в экономическом и социальном плане.

Около 108 млн проживающих в северо-восточном регионе Китая снова оказались на карантине из-за новой вспышки коронавируса, сообщает Bloomberg.

Как рассказывает издание, в провинции Гирин прекращено транспортное сообщение, закрыты школы, а в карантине оказались десятки тысяч людей. Такие меры испугали многих жителей, считавших, что худшее уже позади. Быстрая и жёсткая реакция властей показывает, что власти также боятся второй волны эпидемии, которую удалось сдержать ценой огромных экономических и социальных потерь. Так, администрация города Шулань заявила в понедельник, что для ограничения распространения вируса введёт самые жёсткие меры: жилые комплексы с подтверждёнными или предполагаемыми случаями заражения будут закрыты, при этом только один член от каждой семьи сможет ходить в магазин на два часа раз в два дня.

В статье отмечается, что Шулань пронизывает чувство дежа вю: в феврале и марте в городе, как и по всему Китаю, уже вводили жёсткий карантин, но тогда ежедневное количество новых случаев заражения выражалось одной цифрой. Тем не менее службы доставки практически перестали работать, а в аптеках запрещено продавать жаропонижающие, чтобы люди не скрывали своих симптомов. Напряжение растёт и в соседних городах, хотя пока официально не сообщалось о случаях заражения в этих местах.

После международной критики из-за своей запоздавшей реакции на вспышку заболевания в Ухани администрация Си Цзиньпина предпринимает заметные шаги для прекращения распространения вируса на северо-востоке. В провинцию Гирин прибыла заместитель премьера Сунь Чуньлань, которая руководила борьбой с новой болезнью в Ухани, при этом высокопоставленные члены партии в Шулани были сняты с занимаемых должностей.

Американская газета подчёркивает, что пока эксперты не выявили причины новой вспышки COVID-19, однако считают, что инфекцию могли распространять вернувшиеся из России граждане. На брифинге в воскресенье представительница Национального комитета здравоохранения Ван Бин заявила, что люди, которые несут ответственность за размещение в специализированных карантинных центрах прибывших из-за границы, должны лучше выполнять свою работу.

Новые очаги заражения служат напоминанием о том, что Китай по-прежнему уязвим перед коронавирусом: первая волна была в основном локализована в провинции Хубэй благодаря введённому в январе карантину. Как рассказал CNN главный эпидемиолог страны Чжун Наньшань, большинство китайцев до сих пор могут подхватить вирус, потому что у них не выработался коллективный иммунитет. При этом он добавил, что ситуация в Китае «не лучше, чем в иностранных государствах», пишет Bloomberg.