CNN: США и Китай конфликтовали до пандемии, продолжат и после неё

Журналист CNN проанализировал вопросы, в которых США и Китай не могут прийти к общей точке зрения, и сделал вывод, что они были актуальны до нынешней эпидемии коронавируса, никуда не денутся и после выздоровления. «У нас, похоже, ситуация свободного падения», — пишет он об отношениях Вашингтона и Пекина.

Отношения между США и Китаем на фоне коронавируса опустились до новых минимальных значений, пишет журналист CNN. Обе стороны пытаются заработать себе очки, обвиняя друг друга. Но автор статьи отмечает, что их конфликт давний, начался ещё задолго до разгула эпидемии и вряд ли закончится вместе с коронавирусом.



По словам журналиста, сложно понять, в какой именно момент отношения между США и Китаем начали скатываться к враждебности. Но один из главных маркеров, по его мнению, — начало конфликта в Южно-Китайском море. Китай давно утверждал, что ему принадлежит большая часть его акватории, а с 2015 года начал активно на этом настаивать, превращая рифы в насыпные острова, на которых он размещал оборонительные объекты и военных. Это спровоцировало реакцию соседних стран, а также американского правительства. В результате Штаты на постоянной основе стали появляться в этом море, в том числе проплывать рядом с насыпными островами.



Впрочем, ещё до этого и уже на протяжении 70 лет камнем преткновения в отношениях двух стран остаются притязания Китая на Тайвань. При Си Цзиньпине, который пытается отрезать у Тайваня дипломатических союзников и модернизировать китайскую военную сферу, ситуация обострилась. Лидер Китая настаивает, что о независимости Тайваня не может быть и речи, и угрожает вернуть его военным путём. США, в свою очередь, хотя на словах и придерживаются политики одного Китая, на деле сохраняют отдельно неофициальные отношения с Тайванем. А при правлении Трампа произошли даже открытые встречи между американскими и тайваньскими чиновниками.



Однако одним из наиболее острых камней преткновения в отношениях двух стран остаётся главная политическая линия Трампа, направленная на торговую войну с Китаем. Как только он пришёл к власти, он стал поднимать тарифы для китайских товаров, пытаясь тем самым вынудить Китай изменить свою политику. В частности, он требовал повысить поставки в Китай американских товаров, покончить с кражей интеллектуальной собственности у американских компаний и обеспечить более свободный доступ международному бизнесу к китайской финансовой системе.



Китай ответил на это своими тарифами. После почти полутора лет споров Вашингтон и Пекин смогли прийти к некому соглашению, в соответствии с которым Китай будет покупать больше американских товаров в обмен на снижение тарифов. Однако для каких-либо дальнейших соглашений странам придётся договориться о самых спорных моментах, связанных с интеллектуальной собственностью и экономической либерализацией Китая.



Одним из проявлений этого противостояния стало противодействие США технологии 5G от китайского гиганта Huawei. США упирали на то, что эта технология позволит китайскому правительству заниматься шпионажем в других странах и легко их взламывать. Huawei, в свою очередь, настаивает, что это частная компания, а США лишь пытаются посеять раздор в отношениях Китая и других стран. В итоге далеко не все союзники США послушались их призывов. И, например, Великобритания позволит Huawei создать на своей территории телекоммуникационную инфраструктуру.



По словам политологов, патриотические речи стали инструментом и для США, и для Китая, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Так, обе страны пытаются замаскировать растущую безработицу, размах эпидемии, экономический ущерб от неё. Так что эксперты прогнозируют ещё большее увеличение воинственной риторики, которая лишь обострится во время американских выборов. Впрочем, и после выборов нет никакого плана, как вернуть отношения Китая и США к стабильности. «У нас, похоже, ситуация свободного падения», — пишет на своём сайте CNN.



