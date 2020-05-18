SCMP: коронавирус «бросил тень» на дружбу России и Китая

Из-за пандемии в дружественных отношениях между Россией и Китаем чувствуется рост напряжённости, пишет South China Morning Post. Некоторые наблюдатели отмечают, что Москва идёт на сближение с Вашингтоном, другие подчёркивают, что Пекину не нравится, как Россия борется с коронавирусом. Пока тем не менее страны всё ещё продолжают держать единый фронт.

Пандемия коронавируса может поставить под угрозу российско-китайское сближение. Несмотря на то что Москва и Пекин изъявили готовность совместить усилия в борьбе с COVID-19 и вместе критикуют Вашингтон за попытки свалить всю вину за мировой кризис на Китай, растущее число заражённых в России грозит подорвать успехи КНР в сдерживании заболевания, в особенности в пограничных провинциях, вроде Хэйлунцзян, пишет South China Morning Post.

В марте китайский лидер Си Цзиньпин и президент Владимир Путин провели три телефонных разговора и договорились выступать единым фронтом в противостоянии пандемии. Однако некоторые наблюдатели считают, что в то же самое время Россия идёт на сближение с США — за тот же временной период с главой Белого дома Дональдом Трампом Путин общался шесть раз.

В апреле в честь 75-летия исторической встречи советских и американских солдат на Эльбе в конце Второй мировой войны президенты России и США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что «Дух Эльбы» является примером того, как страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели». Как сообщила газета The Wall Street Journal, заявление удивило многих политиков и наблюдателей как в США, в силу существенных противоречий между Москвой и Вашингтоном, так и в Китае, где некоторые аналитики восприняли этот шаг как признак улучшения отношений между Америкой и Россией.

По словам профессора пекинского Народного университета и эксперта по международным отношениям Ши Иньюна, совместное заявление российского и американского лидеров свидетельствует о том, что страны «могут работать вместе». «Пока контакты между Китаем и США портятся, личные отношения между Путиным и Трампом продолжаются», — прокомментировал аналитик.

Ши считает, что коронавирус «бросил тень» и на российско-китайские отношения. Отчасти это обусловлено тем, что в начале пандемии Москва слишком рано закрыла границы с КНР, что не очень понравилось Пекину. Кроме того, как утверждает эксперт, сейчас Китай не слишком устраивает, как Россия борется с коронавирусом на своей территории. «Китай не будет довольствоваться таким подходом… Сейчас у них резко выросло число заражений — и это представляет огромную угрозу для КНР», — подчёркивает Ши.

Впрочем, по мнению директора Московского Центра Карнеги Дмитрия Тренина, несмотря на рост напряжённости в отношениях между Москвой и Пекином из-за пандемии, до сих пор «обе страны успешно проходят поверку». Россия и Китай раскритиковали поползновения со стороны третьих стран выставить Поднебесную в неблагоприятном свете из-за коронавируса. В беседе с Путиным Си сравнил борьбу с эпидемией с противостоянием фашизму в период Второй мировой войны. И, конечно, не стоит забывать, что Китай отправлял в Россию своих медиков и гуманитарные грузы с защитными масками и другой медицинской продукцией.

Как подчёркивает South China Morning Post, из-за пандемии и режимов самоизоляции экономики и России, и Китая существенно пострадали. По первой также нанесли мощный удар резко упавшие цены на нефть. Тем не менее теперь, когда КНР активно наращивает былые экономические мощности, спрос на энергоресурсы вновь начнёт расти. Как обращает внимание руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги Александр Габуев, сейчас в плане закупки нефтью и газом Китай находится в наиболее выгодном положении и может позволить себе выбирать поставщиков. Если Россия хочет продавать КНР больше энергоресурсов, возможно, Пекин запросит более выгодные условия.

В то же время специалист шанхайской Академии общественных наук Ли Лифань напоминает, что спрос на энергоресурсы в Китае по-прежнему высок и Россия остаётся одним из самых стабильных партнёров для Пекина.

Как полагает аналитик, в текущем кризисе Россия оказалась в более сильном положении, чем многие другие страны, потому что в условиях западных санкций Москва усиленно пополняла запасы резервной валюты и золота. «Благодаря её опыту в противостоянии западным санкциям начиная с 2014 года, экономика России более жизнеспособна, чем у многих других стран мира — Россия научилась, как справляться с подобными кризисами», — объясняет Ли.