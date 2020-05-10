Straits Times: четвероногий робот напомнит о безопасной дистанции посетителям парков в Сингапуре

В Сингапуре запускают четвероногого робота для патрулирования парков, садов и заповедников, пишет The Straits Times. Робот по имени Spot оснащён камерами для оценки числа посетителей и будет транслировать для них сообщение, напоминающее о необходимости соблюдать безопасную дистанцию в связи с пандемией коронавируса.

Четвероногий робот начинает патрулировать парк Бишан-Анг Мо Кио в Сингапуре, чтобы напомнить людям о необходимости соблюдать социальную дистанцию в условиях пандемии коронавируса, сообщает The Straits Times.

Робот по имени Spot будет помогать в проведении мероприятий по соблюдению безопасной дистанции в парках, садах и заповедниках, управляемых Советом национальных парков NParks, а также в парках, управляемых городскими советами. Пилотное тестирование робота проводится совместно NParks, группой Smart Nation and Digital Government Group (SNDGG).

Как сообщает издание, робот Spot будет транслировать записанное сообщение, напоминающее посетителям парка о необходимости соблюдать меры по соблюдению безопасной дистанции. Он оснащён камерами с технологией визуального анализа, которая поможет роботу оценить количество посетителей в парке.

При этом камеры не смогут отслеживать и распознавать конкретных людей, а также не будут собирать личные данные, отмечается в статье. В рамках двухнедельного испытания Spot будет размещён на участке протяжённостью 3 км в районе парка River Plains в не самые загруженные часы посещения, и его будет сопровождать как минимум один сотрудник NParks.

Если испытания пройдут успешно, NParks рассмотрит возможность применения роботов Spot для помощи в соблюдении социальной дистанции в парке Бишан-Анг Мо Кио утром и в вечерние часы, когда посетителей бывает особенно много. Также NParks рассматривает возможность использования робота в других парках, таких как Джуронг-Лейк.

Четвероногий робот, изначально разработанный американской компанией Boston Dynamics, способен более эффективно преодолевать препятствия по сравнению с колёсными роботами, что делает его пригодным для работы на различных ландшафтах. Он также оснащён датчиками безопасности для обнаружения объектов и людей в радиусе 1 м, чтобы избежать столкновения.

Компания GovTech усовершенствовала робота Spot, добавив различные функции, такие как дистанционное управление, создание 3D-карт и полуавтономные операции, чтобы облегчить тестовые испытания. Сейчас GovTech развивает технологию, позволяющую роботу проверять, соблюдают ли посетители парка безопасную дистанцию.

Поскольку управление осуществляется дистанционно, для патрулирования парка требуется меньше рабочей силы. Как отмечает издание, это помогает свести к минимуму физический контакт между сотрудниками и безопасно следить за соблюдением дистанции среди посетителей парка, что помогает снизить риск заражения коронавирусом.

Для обнаружения посетителей в некоторых парках и природных зонах Совет национальных парков NParks также намерен использовать 30 беспилотников. Кроме того, портал Safe Distance At Parks («Безопасная дистанция в парках») позволяет гражданам находить парки, расположенные рядом с ними, а также проверять число людей в парках, прежде чем отправиться туда.

Сейчас робот Spot также проходит испытания в карантинном изоляторе выставочного центра Changi, где находятся пациенты со слабо выраженными симптомами. Там робот помогает доставлять пациентам необходимые предметы — например, лекарства.

Помимо этого, в Сингапуре изучают возможность использования робота для поддержки других операций, связанных с COVID-19. В прошлом месяце национальное агентство по водным ресурсам PUB использовало автономного робота O-R3 в Бедокском водохранилище в качестве своего рода помощника, следящего за соблюдением безопасной дистанции.

Первоначально четырёхколёсный робот использовался для наблюдения, но теперь он транслирует сообщения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию в парке во время патрулирования территории по утрам и вечерам, когда в парках бывает особенно много посетителей, сообщает The Straits Times.