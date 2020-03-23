Daily Mail: Испания поручит роботам проверять людей на коронавирус

Испанские власти намерены использовать роботов для проведения тестов на COVID-19. Четыре аппарата позволят увеличить количество исследований с 15 до 80 тыс. в день, пишет Daily Mail.
На фоне того, как Испания продолжает борьбу со вспышкой коронавируса, её власти собираются использовать роботов, которые позволят проводить в день по 80 тыс. тестов на COVID-19, пишет Daily Mail.
По ущербу, нанесённому вирусом, страна занимает в Европе второе место, уступая лишь Италии. В Испании уже зарегистрировано почти 30 тыс. случаев заражения и около 1800 погибших.
По мнению испанских властей, увеличение числа проводимых тестов — сейчас их делают от 15 тыс. до 20 тыс. в день — может помочь сдержать распространение смертоносной болезни.
«План по автоматизации тестирования посредством роботов уже разработан, и Испания взяла на себя обязательства приобрести четыре робота, которые позволят нам проводить 80 тысяч тестов в день», — заявила глава Института здравоохранения имени Карлоса III Ракель Йотти.
На данный момент неизвестно, когда роботов начнут использовать и как именно они будут задействованы.
Новость о них появилась после того, как испанский премьер Педро Санчес предупредил о том, что «худшее ещё впереди».
Пандемия уже стала серьёзнейшим испытанием для здравоохранения Испании. В Мадриде, ставшем эпицентром вспышки COVID-19 в стране, местные власти объявили о том, что отели теперь будут использоваться в качестве импровизированных больниц.
По имеющейся информации, власти также введут по всей стране ряд дополнительных мер для ослабления финансового удара от пандемии. Речь идёт о помощи туристической и транспортной отраслям, а также банковскому сектору, пишет Daily Mail.
Для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италию прибыли десятый и одиннадцатый по счёту самолёты Ил-76 ВКС России с группой российских военных специалистов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны России.
Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.
Пожилым прихожанам следует временно ограничить посещение церковных служб и приходить в храм только на причастие из-за риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Гражданам Великобритании настоятельно рекомендуется незамедлительно вернуться из других стран в связи с ограничениями, которые ежедневно вводятся во всём мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил британский МИД.
В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали публикацию форварда «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами из советского мультфильма «Обезьянки».
Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой содействовать изменению условий содержания или депортации российских граждан, находящихся в заключении в тюрьмах США, Греции, Франции и других государств, из-за угрозы заражения коронавирусом.
У пассажиров из Стамбула в международном аэропорту Казани изъяли более двух тысяч ювелирных украшений. Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на таможню Татарстана, они хотели пронести их через зелёный коридор без оформления деклараций.
Станислав Иванов, подозреваемый в убийстве своей жены и её родителей в Москве, в беседе с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) признал свою вину. Об этом сообщил RT ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вместе со звёздами мирового футбола снялся в ролике Международной футбольной федерации (ФИФА), посвящённом теме профилактики коронавируса.
В Ставропольском крае врача с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать, нарушив тем самым режим карантина, исключили из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края.