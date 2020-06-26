CNN: в США зарегистрирован рекордный дневной прирост заражений коронавирусом

В прошедший четверг в США было выявлено 37 077 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN: это максимальный дневной прирост за всё время пандемии. Издание отмечает, что рекордные цифры прироста были зафиксированы в Техасе, Флориде и Калифорнии. Губернатор Флориды Рон Десантис объяснил растущее число выявленных случаев более интенсивным тестированием: впрочем, критики утверждают, что основную роль сыграло смягчение ограничений.
В минувший четверг в США было зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN: за сутки было выявлено 37 077 новых случаев. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 апреля и составлял 36 291.
В таких условиях многие штаты замедлили процесс смягчения карантинных мер. В частности, губернатор Техаса Грег Эбботт распорядился о приостановке дальнейших фаз смягчения ограничений. Как отмечает издание, в Техасе, а также в Калифорнии и Флориде были зафиксированы рекордные цифры дневного прироста заболеваний. Губернатор Флориды Рон Десантис также объявил о том, что штат не будет смягчать ограничения, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился выделить дополнительно $16 млрд из бюджета на борьбу с пандемией.
При этом глава американского центра по контролю и предотвращению заболеваний Роберт Редфилд заявил, что в США подсчитано лишь 10% заражений, а это значит, что инфекция была примерно у 20 млн граждан. Редфилд отметил, что сейчас очень большое количество тестов на антитела дают положительные результаты. Невысокий процент выявленных заражений объясняется в том числе тем, что тестирование преимущественно проводилось только у людей с ярко выраженными симптомами.
Как пишет CNN, текущий рост выявленных случаев заражения обусловлен несколькими факторами. К примеру, в Калифорнии вирус распространяется на частных собраниях. Губернатор Флориды Рон Десантис объяснил растущее число выявленных заражений более активными темпами тестирования, однако критики считают, что ключевую роль сыграло смягчение карантинных мер.
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