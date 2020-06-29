Euronews: Флорида снова на карантине — число заражённых коронавирусом в США превысило 2,5 млн

США по-прежнему лидируют среди стран с наибольшим числом случаев заражения коронавирусной инфекцией, от которой скончались уже более 125 тыс. американцев — что составляет около 25% общего числа жертв в мире. В штате Флорида, где суточное число новых случаев достигло 9,5 тыс. человек, пришлось вновь вводить ограничительные меры. Между тем в Индии количество заразившихся перевалило за полмиллиона, отели в столице страны срочно переоборудуют под госпитали, передаёт Euronews.
Заразившихся коронавирусом в Соединённых Штатах насчитывается уже более 2,5 миллиона. Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса.
США по-прежнему возглавляют список стран с наибольшим числом случаев заболевания COVID-19, от которого скончались более 125 тыс. американцев. Это примерно четверть от общего числа жертв в мире.
В субботу в штате Флорида суточное число случаев заражения достигло 9,5 тысячи. После выхода из изоляции пошла новая волна заражений — и были возобновлены ограничительные меры.
Растёт число случаев заболевания и в Индии, где заразились коронавирусом уже более полумиллиона человек, а число скончавшихся превысило 16 тысяч. За последние сутки в стране выявили более 18,5 тысячи новых случаев заражения. Большая часть их приходится на столицу Нью-Дели, где отели переоборудуют в больницы, чтобы принять растущее число пациентов. Новые вспышки были зарегистрированы также в штате Ассам на северо-востоке Индии.
Мужчину, который распространял постановочное видео о нарушении при голосовании по поправкам к Конституции, установили в Москве. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
Учёный, ведущий конструктор двигателей для семейства советской баллистической ракеты Р-7, на базе которой были созданы ракеты-носители «Восток», «Восход», «Союз», Анатолий Дарон скончался в США на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайте НПО «Энергомаш».
Обвиняемую в убийстве собственного сына, тело которого обнаружили замурованным в бетон в Астрахани, проверят на вменяемость. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК России по Астраханской области.
Известный израильский полузащитник Йосси Бенаюн, известный своими выступлениями за английские «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», рассказал о несостоявшихся трансферах в клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Согласно экзитполу, проведённому Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу ЭИСИ, среди ответивших на вопросы интервьюеров в поддержку внесения поправок в основной закон страны высказались 76% россиян.
Российские авиакомпании в условиях ограничений из-за ситуации с коронавирусом снизили перевозки в мае 2020 года на 91,3% относительно аналогичного периода прошлого года, до 949 тыс. человек, сообщила Росавиация.
Дизель-электрическая подлодка и противолодочные корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с торпедными стрельбами в Японском море. Об этом, как сообщает Интерфакс, проинформировали в пресс-службе ТОФ.