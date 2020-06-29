Euronews: Флорида снова на карантине — число заражённых коронавирусом в США превысило 2,5 млн

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03:00 При столкновении судов в Бангладеш погибли не менее 30 человек При столкновении двух судов на реке Буриганга в Бангладеш погибли не менее 30 человек, сообщает AFP.

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03:00 Умер конструктор двигателей для советской ракеты Р-7 Анатолий Дарон Учёный, ведущий конструктор двигателей для семейства советской баллистической ракеты Р-7, на базе которой были созданы ракеты-носители «Восток», «Восход», «Союз», Анатолий Дарон скончался в США на 95-м году жизни. Об этом сообщается на сайте НПО «Энергомаш».

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