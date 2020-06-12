Hill: «выпроводят из Белого дома быстро и ловко» — Байден пригрозил Трампу военным вмешательством

Если Дональд Трамп не признает проигрыш на предстоящих выборах, то ему придётся иметь дело с армией. С таким предупреждением выступил кандидат в президенты США Джо Байден. По словам политика, многие военные уже недовольны тем, как действующий глава Белого дома справляется с охватившими страну протестами, передаёт The Hill.

Если на предстоящих выборах Дональд Трамп откажется признавать своё поражение, то ему придётся иметь дело с американскими военными. Такое мнение высказал кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, сообщает The Hill.

Во время интервью в передаче The Daily Show with Trevor Noah ведущий поинтересовался у политика, рассматривает ли он возможность, что Трамп может отказаться покинуть свой пост. «Да, рассматриваю», — признался Байден.

Затем он принялся перечислять имена бывших высокопоставленных военных, которые осудили реакцию американского президента на протесты, охватившие страну после убийства Джорджа Флойда. Байден привёл эти заявления в качестве доказательства того, что армия вмешается, если Трамп не примет результаты выборов.

«Я обещаю. Я абсолютно уверен, что они (военные — ИноТВ) выпроводят его из Белого дома очень быстро и ловко», — подчеркнул бывший вице-президент.

Он также предположил, что Трамп попытается «украсть» выборы. По словам Байдена, неприятие президентом голосования по почте, обусловленного пандемией коронавируса, — часть плана, призванного «подавить избирательное право».

«Это вызывает у меня наибольшее беспокойство, — признался Байден. — Действующий президент попытается украсть выборы. Это тот самый человек, который называет голосование по почте мошенничеством».

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани осудила комментарии Байдена. Она назвала идею о том, что военным придётся отстранить Трампа от должности, «смехотворным предположением».

В предвыборном штабе действующего президента также обрушились с критикой на слова Байдена, назвав их «ещё одной бездумной теорией заговора». Там заверили, что глава Белого дома примет результаты предстоящего голосования, и напомнили о том, как администрация Обамы пыталась сорвать выборы 2016 года, устроив слежку за представителями Трампа.