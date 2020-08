NI: яркая кандидатура Харрис в команде Байдена отвлечёт на себя внимание Трампа

Выдвижение кандидатуры Камалы Харрис на пост вице-президента от демократов придаст предвыборной кампании значительный заряд энергии, прогнозирует The National Interest. Наверняка Трамп теперь выберет Харрис новой мишенью для своих нападок и критики — однако этот ход позволит демократам отвлечь его внимание от Байдена, который и остаётся его реальным соперником, отмечается в статье.

Решение кандидата в президенты США Джо Байдена выдвинуть на пост вице-президента в своей команде Камалу Харрис было осторожным и прозорливым, пишет The National Interest. До сих пор его предвыборная кампания запомнилась скорее бездействием, чем какими-то яркими действиями, отмечается в статье. Однако такой поворот, возможно, показывает, что ситуация меняется.



Байден «прозорливо медлил» с оглашением кандидатуры вице-президента, в некоторой степени переняв излюбленный приём Трампа — нагнетать напряжение, создавая атмосферу тревожного ожидания, своего рода «искусственный саспенс», говорится в статье. По мнению автора, в своём выборе Байден фактически применил клятву Гиппократа о том, что главное — не навредить, только в политической трактовке.

С другой стороны, сделать этот выбор из числа политиков-демократов тоже было не так просто, пишет The National Interest. По мнению автора, у Сьюзан Райс, например, для должности вице-президента «нет никакой политической базы», у Вэл Демингз «недостаточно политического опыта». А такие активистки, как Стейси Абрамс и Элизабет Уоррен, обе принадлежат к «левому крылу», поясняется в статье.



В то время как Харрис в качестве сенатора уже не раз попадала в фокус пристального общественного мнения. Поэтому можно рассчитывать, что у неё вряд ли остались какие-то ещё «скелеты в шкафу», отмечает автор. Зато Байден благодаря такому выбору точно будет привлекать теперь на протяжении ближайших дней повышенное внимание общественности, пишет The National Interest.



По мнению автора, Камала Харрис, родившаяся в 1964 году, придаст предвыборной кампании демократов значительный заряд энергии. «Она боец с задатками звезды, что сам Трамп, хорошо разбирающийся в подобных вопросах, с восхищением отметил на последних праймериз Демократической партии», — говорится в статье.



Причём Харрис уже критиковала и самого Байдена по некоторым вопросам, напоминает автор. С другой стороны, такой «пыл» в политической борьбе наверняка пригодится этому кандидату в вице-президенты в борьбе против Трампа, отмечается в статье. С другой стороны, Харрис как «мягкий прогрессист» с опытом работы в прокуратуре наверняка понравится многим американским избирательницам из пригородов, сердца которых отчаянно пытается завоевать и та, и другая партия в своих кампаниях, прогнозирует The National Interest.



Наверняка Трамп теперь будет активно критиковать Харрис и «разнесёт её в пух и прах», полагает автор. Однако в то же время она будет отвлекать его внимание от Байдена — и чем больше Трамп будет нападать на неё, тем меньше он будет сосредоточен на том, кто является его «подлинной мишенью» на предстоящих выборах, подчёркивается в статье.



Кроме того, остановив свой выбор на Харрис, Байден явно дал понять, что намерен на самом деле стать «президентом переходного периода», считает автор: «Камала способна его затмить в ходе кампании во многих аспектах. И его, похоже, это устраивает». Если бы он назначил менее квалифицированного кандидата, это могло бы свидетельствовать о том, что он вступил в гонку с прицелом на два срока. Однако такой выбор Байдена говорит о том, что «будущее Демократической партии уже наступило», заключает The National Interest.