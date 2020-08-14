WSJ: переход на личности — Трамп назвал напарницу Байдена «сумасшедшей»

В противостоянии между президентом США Дональдом Трампом и демократами Джо Байденом и Камалой Харрис, претендующими на пост президента и вице-президента соответственно, быстро произошёл переход на личности, пишет The Wall Street Journal.

В интервью каналу Fox Business Трамп раскритиковал Харрис за то, что в 2018 году во время слушаний сената по одобрению кандидатуры Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда она устроила тому допрос с пристрастием.

«А теперь у вас есть что-то вроде сумасшедшей. Я так её называю, поскольку она проявила столько злобы и ненависти к судье Кавано, — сказал Трамп. — Я никогда не видел ничего подобного. Она была самой сердитой в той группе, а ведь они все были озлобленными».

Видео того, как Харрис опрашивала Кавано во время слушаний в сенате, стало вирусным в социальных сетях и получило лестные отзывы со стороны демократов. Республиканцы, в свою очередь, назвали театральщиной то, как она задавала вопросы, касавшиеся расследования российского вмешательства в президентские выборы 2016 года.

В результате кандидатуру Кавано всё же одобрили: 50 сенаторов проголосовали за, 48 — против.

Представитель избирательной кампании Байдена Джен О'Малли-Диллон в четверг вечером на собрании сотрудников объявила о том, что за 48 часов с того момента, как Харрис стала напарницей Байдена по президентской гонке, предвыборный штаб демократов собрал $48 млн.

Байден и Харрис в среду появились вместе на предвыборном мероприятии в одной из средних школ штата Делавэр, чтобы таким образом официально представить кандидатов на пост президента и вице-президента. Харрис, как отмечается в статье, стала первой темнокожей женщиной и первой женщиной индийского происхождения, участвующей в финальном этапе президентской гонки в США.