Журналист: беспорядки разрушают американские города — но СМИ не обращают на насилие внимания

Несмотря на происходящие по всей территории США на фоне акций протеста против расизма беспорядки и рост преступности основные американские СМИ либо обходят насилие со стороны протестующих вниманием, либо пытаются подать его в как можно более положительном ключе, пишет на страницах Hill американский журналист Стив Кракауэр. Как полагает автор, медиа, по-видимому, боятся, что честное освещение насилия помешает борьбе против расизма в Америке — однако им следует понять, что отказываясь называть вещи своими именами они как раз вредят участникам мирных протестных акций.

Газета The New York Times ввела в американский политический лексикон новое выражение — «разгневанные мамы»: так в издании в статье от 17 августа окрестили матерей участников акций протеста в городе Портленд, ставших, по мнению журналистов NYT, «одним из последних примеров вовлечённости родителей в гражданский активизм во имя укрепления социальных гарантий», пишет внештатный обозреватель Hill, бывший продюсер CNN и основатель и редактор информационного бюллетеня по общественному надзору за СМИ Fourth Watch Стив Кракауэр. Как отмечает Кракауэер, нью-йоркская газета также писала, что на голоса «разгневанных мам» на предстоящих президентских выборах очень рассчитывает Демократическая партия.

«Да, это уж точно не появившиеся у нас в девяностых «наседки» из пригородов, развозящие своих чад на минивэнах,— иронизирует журналист. — Но вообще-то творящиеся сейчас в Портленде дела такой взгляд отражает не полностью».

В свою очередь, The Washington Post опубликовала крайне положительный портрет портлендских митингующих, дополнив его фотосессией людей в типичных для участников акций одеяниях и водрузив на такой материал заголовок о том, что «протест — это то, что у Портленда получается лучше всего», напоминает автор. Как пишет Кракауэр, это — лишь два примера того, насколько далеко готовы зайти американские СМИ, чтобы «обсахарить буйные беспорядки, которые выросли из поначалу мирных акций протеста по всей стране». Несмотря на активные попытки отдельных медиа представить портлендские события как пример мирных народных выступлений, пользуясь приёмом опущения фактов, то, что происходит в этом городе, так называть никак нельзя, убеждён внештатный обозреватель Hill.

Какие бы материалы ни публиковали о Портленде СМИ «Северо-западного коридора», объединяющего крупнейшие города западного побережья США от Бостона до Вашингтона, правда выглядит совсем по-другому, констатирует автор. Например, в прошлые выходные толпа людей напала на жителя Портленда и избила его до потери сознания под тем предлогом, что он пытался протаранить группу протестующих на автомобиле — но в газетах об этом не писали, и если бы не социальные сети, о происшествии, скорее всего, так никто бы и не узнал. Впрочем, это и не новость — участники беспорядков в Портленде регулярно сталкиваются с полицейскими. При этом мэр города, демократ Тед Уилер, на фоне этого «беспредела» по большей части оставался в стороне, но даже его воззвание к толпе, в котором он заявил, что протестующие «пытаются совершать убийства», основные американские СМИ проигнорировали — за исключением, разве что, Fox News, сетует Кракауэр.

Когда же журналисты всё же сообщают о портлендских беспорядках, они часто обходят вниманием суть событий, продолжает журналист. СМИ действуют очень тонко: например, канал CBS News подаёт новость о беспорядках, сообщая не о том, что они, собственно, произошли, а о том, что «о беспорядках объявила полиция». Бывают и более вопиющие случаи — к примеру, NYT в своём материале о том, как протестующие в Портленде сжигали Библии и американские флаги, писала, что эта история, которую распространяли консерваторы, стала «первым вирусным хитом в дезинформационной кампании России к выборам 2020-го», и была «слишком хороша, чтобы проверять её достоверность». На деле же сайт Snopes (занимается проверкой слухов и городских легенд. — ИноТВ) подтвердил, что это событие — никакая не «российская дезинформация», а самая настоящая правда: в Портленде действительно «под радостные возгласы толпы» сожгли несколько Библий и американский флаг. Сообщая о таких фактах, люди не пытаются сказать, что подобным занимаются абсолютно все участники беспорядков, но и дезинформацией это не является, отмечает автор.

По мнению Кракаэура, здесь и заключается корень проблемы — The New York Times и другие СМИ так упрямо отказываются называть вещи своими именами и сообщать о мародёрстве и беспорядках в Америке потому, что, по их мнению, это частично лишит легитимности происходящие в стране акции протеста против расовой несправедливости. После убийства жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда на улицы Америки в едином порыве вышли десятки тысяч людей, и эти акции против расизма действительно были в основном мирными; но попытаться разобраться, какие силы присвоили эти благородные порывы себе и превратили мирные выступления в жестокие беспорядки — не значит предать соответствующие идеалы. Более того, подавая насильственные действия как элемент протеста, СМИ этим идеалам только вредят, считает журналист. «Участники мирных акций не нападают на полицейских, они не грабят и не жгут дома. Такие преступления нужно не игнорировать, а освещать, дабы можно было показать контраст с оправданными протестными акциями, о которых СМИ писали в июне и июле», — полагает автор.

Протестами дело, однако, не ограничивается: в июле количество убийств в Портленде подскочило до рекордного месячного показателя за последние тридцать лет, пишет Кракаэур. Проблемы есть и в других городах — так, когда в Чикаго в августе донельзя участившиеся акты мародёрства осудил мэр, а вот силы внутри движения Black Lives Matter этого делать не стали, CNN об этом не упомянули. А в Нью-Йорке идёт стремительный рост происшествий с применением огнестрельного оружия, однако СМИ федерального уровня это игнорируют — печальную статистику можно увидеть лишь в местных газетах, перечисляет обозреватель Hill.

Как подчёркивает автор, то, что СМИ отказываются выполнять свою работу и передавать информацию в честной и нейтральной манере, уже начинает оборачиваться очень даже реальными последствиями: из-за того, что незаконная «оккупация» Сиэтла группой протестующих освещалась журналистами в крайне «розовых» тонах, муниципальная администрация в конечном счёте согласилась со всеми их требованиями, а в ответ глава городской полиции Кармен Бест — чернокожая женщина — ушла в отставку. «Всё дело на самом деле в общем отсутствии уважения к полицейским, мужчинам и женщинам, которые день за днём несут тяжёлую службу», — заявляла Бест.

До намеченного в Вашингтоне протестного марша под названием «Уберите свои колени с наших шей», который организует известный активист Эл Шарптон, осталось лишь несколько дней — он пройдёт уже 28 августа, и можно ожидать, что СМИ «Северо-западного коридора» будут освещать его в привычном ключе, предполагает Кракаэур. И всё-таки долг федеральных медиа перед читателем — в том, чтобы освещать беспорядки, вырастающие из мирных протестов, так же честно, как они изначально освещали сами эти протесты, а недомолвки и попытки скрыть истину не только лишают аудиторию информации, но и ничем не помогают мирным активистам, убеждён журналист.