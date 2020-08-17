Independent: жизни темнокожих теряют значение — BLM превращает британских правых в откровенных расистов

Крайне правые в Соединённом Королевстве всё более радикально относятся к расовому вопросу, пишет The Independent со ссылкой на новое исследование. По словам его авторов, во многом эта реакция вызвана международными протестами движения Black Lives Matter (BLM) и его борьбой с памятниками.

Британские крайне правые становятся все более откровенными расистами в связи с негативной реакцией на международные протесты Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). С таким предупреждением выступила правозащитная организация Hope Not Hate.

Согласно её докладу, в Соединённом Королевстве всё большую популярность набирает группа Patriotic Alternative («Патриотическая альтернатива»). Её участники открыто призывают к изгнанию из страны всех темнокожих людей, что говорит о росте неприкрытого белого национализма, пишет The Independent.

Автор доклада Саймон Мёрдок считает, что крайне правые активисты «придерживаются всё более экстремистской идеологии». По его словам, на ситуации сказались рост числа мигрантов, прибывающих на Туманный Альбион через Ла-Манш, и недовольство так называемой культурой отмены.

«Самую большую негативную реакцию вызывает движение Black Lives Matter, — добавляет исследователь. — Поэтому сейчас среди крайне правых растут желания обсуждать расу в целом».

По словам издания, массовые протесты после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда вызвали «волну расизма и гнева» среди ультраправых в социальных сетях. Они с негодованием встретили сообщения о том, что демонстранты намерены уничтожить статую Уинстону Черчиллю в Лондоне после демонтажа памятника работорговцу в Бристоле. Всё это вылилось в «яростный протест» групп националистов, вышедших на «защиту» монументов.

В британской столице совершались нападения на полицию и журналистов, а некоторые демонстранты, предположительно, вскидывали руку в нацистском приветствии. После небольших столкновений в других частях страны они скандировали: «Почему бы вам не вернуться в Африку?», утверждается в статье.

Господствующие крайне правые группы и активисты, включая Томми Робинсона, в последние годы уделяли основное внимание борьбе с исламом. Они оставили открытый расизм «крайним фашистам», таким как запрещенная террористическая группа National Action («Национальное действие»). Но рост общеевропейского движения за идентичность и распространение теории заговора, утверждающей, что белых людей «заменяют» небелыми, оказали влияние на экстремистов в Великобритании, отмечает Мёрдок.

«Происходит сдвиг со стороны людей, ранее сосредоточенных на других темах, таких как ислам, и наряду с этим существует контингент молодых британских крайне правых, которые придерживаются более радикальных и традиционно фашистских, националистических и антисемитских идей», — говорит Мёрдок.

Он предупреждает, что более молодая группа активно действует в социальных сетях. Поэтому она имеет больший охват, чем «старая гвардия» сторонников National Front («Национальный фронт») и Британской национальной партии (BNP).

«Патриотическая альтернатива» была сформирована в прошлом году бывшим директором по рекламе BNP Марком Коллеттом и привлекала активистов из крайне правого спектра. Её рост вызвал опасения, что она может объединить конкурирующие фракции разрозненной крайне правой сцены Великобритании.

В минувшие выходные участники группы провели рекламную акцию с баннерами «Жизнь белых имеет значение» по всей Великобритании, приурочив её к Международному дню коренных народов мира. Её лидеры планируют провести третью национальную конференцию в сентябре.

На своём веб-сайте «Патриотическая альтернатива» утверждает, что «коренных британцев» уничтожают, и предлагает крайние меры для защиты «коренных народов Соединённого Королевства». Они обещают вызвать «полную остановку» иммиграции и заплатить людям «иммигрантского происхождения ... за возвращение на свои исконные земли».

Члены «Патриотической альтернативы» полагают, что дети подвергаются антибелой и гей-пропаганде. Они выступают за домашнее обучение, предлагая свои собственные «сеющие рознь материалы» по истории и культуре.

По словам Мёрдока, группа получила поддержку со стороны деятелей, ранее активно участвовавших в неонацистских группировках, а также тех, кто имел опыт работы в «более умеренных» движениях. Он уверен, что «Патриотическая альтернатива» «пытается придать максимально дружелюбное лицо крайне фашистским идеям», используя завуалированную терминологию.

Но, как говорится в отчёте Hope Not Hate, частные онлайн-чаты группы «переполнены крайним расизмом, отрицанием холокоста и открытым почитанием фашизма». Если верить этому документу, в основе «Патриотической альтернативы» лежит антисемитизм и теории заговора, согласно которым евреи «организуют замещение» белых британцев.

В одном из постов сторонника группы, увиденного The Independent, говорится: «Британцы — белые. Они не коричневые, не чёрные, не азиаты или евреи».

Hope Not Hate также обнаружила, что «Патриотическая альтернатива» связана с базирующейся в

Великобритании группой Hundred Handers («Сторукие»). Она подстрекает людей к распространению расистских наклеек по всему миру, в том числе с такими лозунгами: «Западная цивилизация — белая цивилизация» и «Останови иммиграцию, начни репатриацию».

«Несмотря на то, что её размер и влияние сильно преувеличены, «Патриотическая альтернатива» может стать группой, которая объединит разобщённых стареющих ультраправых Великобритании, наполнив их молодыми активистами. Они могут представлять реальную угрозу, учитывая их крайние взгляды», — предостерегает Мёрдок.