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Valeurs actuelles: ведущий французский ВУЗ включил в список летнего чтения книги о ненависти к белым

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Парижский Институт политических исследований представил своим подписчикам в Instagram список рекомендованной литературы на лето, в который вошло множество трудов, направленных против людей с белым цветом кожи, пишет Valeurs actuelles. Как отмечает издание, подобная предвзятость со стороны престижного французского ВУЗа пришлась по вкусу не всем пользователям сети.
Valeurs actuelles: ведущий французский ВУЗ включил в список летнего чтения книги о ненависти к белым
Reuters

«Империя Добра» простирается вплоть до списка рекомендованной литературы Института политических исследований в Париже (Sciences Po)», — иронизирует Valeurs actuelles.  Как поясняет журнал, в своём официальном аккаунте в Instagram высшая школа поделилась списком книг для чтения летом 2020 года  — «мягко говоря, очень идеологизированным».

Будучи преданным актуальным в минувшем учебном году проблемам, университет включил в список множество трудов, посвящённых расовым отношениям — «как того требуют Джордж Флойд и Адама Траоре*» —  а также работы, затрагивающие исключительно тему цвета кожи. Проблема в том, что все авторы этих трудов настроены против белых, замечает издание.

Хотя список для чтения от престижного французского ВУЗа, по утверждению авторов поста в Instagram, формируется на основании рекомендаций подписчиков аккаунта, институт «признал свою идеологическую предвзятость», провозгласив, что опубликованный список «прославляет активизм, действие, разнообразие и молодость», и поблагодарив подписчиков за хорошие советы, отмечает журнал.

Как подчёркивает издание, список книг, поддержанный  Sciences Po «вносит свой вклад в борьбу с расизмом, активизм, деконструкцию белых привилегий и так далее» в ущерб людям с белым цветом кожи. В этом «якобы просвещённом списке» можно найти следующие труды: How To Be An Antiracist («Как быть антирасистом» — прим. ИноТВ), Me and White Supremacy («Я и белое превосходство» — прим. ИноТВ), Why I'm No Longer Talking to White People About Race («Почему я больше не говорю с белыми о расе» — прим. ИноТВ) или White Fragility («Белая хрупкость» — прим. ИноТВ). «Слишком явная предвзятость для школы такого уровня», — замечает Valeurs actuels.

«Высшие школы и университеты стали пропагандистскими фабриками, где тебя учат ненавидеть себя за то, что ты белый», — так отреагировали на рекомендации института пользователи Twitter.

 

 

 * Джордж Флойд и Адама Траоре — темнокожие мужчины, погибшие в результате ареста полицейскими в США и Франции соответственно — Прим. ИноТВ

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