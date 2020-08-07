Times: в Канадском музее прав человека выявили засилье расизма

Канадский музей прав человека «кишит» расизмом, пишет The Times.

На этой неделе была завершена работа над внешним обзором, который, по всей видимости, ещё больше подпортит репутацию располагающегося в городе Виннипег музея. Последний, как напоминает издание, функционирует уже в течение шести лет и призван «укреплять понимание, продвигать уважение и поощрять размышление».

«Расизм в Канадском музее прав человека носит повсеместный и системный характер, — написала в своём обзоре Лорель Харрис, юрист из Виннипега, которая рекомендовала организации произвести 44 изменения. — Темнокожие, а также представители коренного и цветного населения на своём опыте испытали в этом учреждении негативное воздействие как в физическом и эмоциональном, так и в финансовом плане».

После публикации этого обзора первый в мире музей, посвящённый теме прав человека, всё больше погружается в кризис, отмечает издание.

Полин Рафферти, председатель совета директоров музея, сказала: «Очевидно, что в музее многие люди пострадали от расизма, гомофобии и других форм дискриминации, и мы искренне приносим свои извинения».

Скандал разразился в июне этого года, когда по Северной Америке прокатились протесты Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение». — ИноТВ). Десятки сотрудников музея рассказали о случаях расизма, дискриминации, гомофобии и сексуальных домогательствах.

В музее признали, что в период с 2015-го по 2017 год сотрудникам было приказано подвергать цензуре ЛГБТ-контент в турах для групп из религиозных школ, для жертвователей и важных гостей.

В одном случае сотруднику, являющемуся представителем ЛГБТ-сообщества, было велено физически заблокировать выставку, на которой изображены однополые пары.

Кроме того, пять сотрудниц музея сообщили телеканалу CBC, что руководство оставило без внимания их заявления о сексуальных домогательствах со стороны одного и того же коллеги-мужчины.

Другая бывшая сотрудница из числа представителей этнических меньшинств заявила в социальных сетях, что, когда стояло тёплое лето, руководитель в шутку уговаривал её исполнить «танец дождя», пишет The Times.