Марин Ле Пен: угрозу Франции несёт не расизм, а неспособность ассимилировать новых граждан

Французский политик Марин Ле Пен на страницах Le Figaro выступает против обвинений в существовании во Франции системного расизма. Как напоминает автор, граждане с другим цветом кожи становились во Франции значимыми общественными фигурами задолго до борьбы за гражданские права в США. Как подчёркивает депутат французского парламента, сегодня главная угроза для Франции не расизм, а неспособность властей ассимилировать постоянно прибывающих иностранцев.

«Моя вера в судьбу нашей дорогой Франции непоколебима. Ничто не заставит её пасть, и если, чтобы сохранить гордость и величие, ей нужны наши жизни, что ж, пусть она забирает их! По крайней мере, позднее наши младшие братья и племянники будут гордиться тем, что они французы, и смогут без стыда поднимать головы, думая о нас», — эти слова, как напоминает Марин Ле Пен, принадлежат не генералу Де Голлю или Клемансо, а капитану французской армии габонского происхождения Шарлю Н’Tчорере, погибшему от рук нацистов в июне 1940 года.

Но что осталось французам сегодня от универсализма, который был так дорог этому офицеру и от его гордости за принадлежность к французской нации, задаётся вопросом глава партии «Национальное объединение».

Сегодня жители страны вынуждены испытывать «головокружение» от созерцания «сюрреалистичной атмосферы насилия», охватившей когда-то безопасные французские города, и неспособности правительства положить конец безнаказанности, с которой это происходит, замечает политик. Однако это чувство не ново, подчёркивает автор. Оно уже жило во французах, когда правозащитник Жак Тубон, призванный охранять свободы граждан, заявил о существующем в стране «системном расизме», «используя ту же лексику, что и те, кто преследует нашу страну со столь жгучей ненавистью вот уже много лет, говоря о наших силах правопорядка».

Французы испытывали стыд, когда глава французского МВД в недавнем интервью поставил в один ряд сепаратизм исламистов и «сепаратизм крайне правых и крайне левых», тем самым «ярко продемонстрировав неспособность тех, кто управляет нами, установить иерархию между опасностями, угрожающими Франции». Они были в смятении, когда только что вступивший в должность министр юстиции определил в качестве приоритета своего ведомства возвращение из Сирии французских джихадистов и удостоил встречи семью «преступников» Траоре, «которым борьба с мнимым «структурным расизмом» обеспечила положение в обществе и известность». Как отмечает политик, подобной славы никогда не добиться «миллионам наших соотечественников магрибского, африканского, азиатского происхождения, соединившим свою судьбу с республикой и ежедневно вносящим свой вклад в сплочение и процветание Франции».

Как подчёркивает глава партии, слабость республиканских властей перед «главарями» рикошетом бьёт по всем французам иммигрантского происхождения. Не говоря уже об унижении, испытываемом всем французским народом при виде чиновников, ублажающих «врагов Франции» милостями и аудиенциями.

Однако самой большой ошибкой французских властей в спорах, ведущихся сегодня, Ле Пен считает отказ от «республиканской ассимиляции» граждан иностранного происхождения — «непременного условия сплочения нации». «Наши сегодняшние руководители сами забыли о нашей национальной памяти», — сетует Ле Пен. Как напоминает политик, в 1955 году, когда афроамериканка Роза Паркс в Алабаме отказалась уступить место в автобусе белому мужчине, во Франции Гастон Моннервиль, родившийся в Кайенне, председательствовал в совете Республики, а сенегалец Леопольд Седар Сенгор был государственным секретарём при председателе Совета министров. «За десять лет до принятия закона о гражданских правах в США наша страна уже отказалась от устаревших убеждений расистов, а затем, к горечи старых империй, и от колониального мессианства», — пишет Ле Пен.

Как подчёркивает автор, возглавляемое ею движение уже много лет твердит об угрозе существованию Франции, колонизаторские амбиции которой уступили место «неистовому исполнению долга» путём приёма у себя массы иностранцев, без учёта ограниченной возможности их ассимилировать. «Неужели из-за системного расизма наша страна, благодаря международным соглашениям, предоставила выходцам из Алжира и Туниса льготные условия пребывания на нашей земле в нарушение общих норм права? Является ли «неоколониализмом» то, что Франция с 1970-х годов соблюдает право на воссоединение семьи, чем могут похвастаться немногие страны, начиная с Соединённых Штатов? По вине ли «государственной дискриминации» исполняется лишь 15 процентов приказов покинуть территорию Франции, выдаваемых нашими судьями в ходе сложных процедур, предоставляющих многочисленные средства правовой защиты гражданам, незаконно проживающим на нашей земле?» — задаётся вопросами автор.

Ле Пен также вспоминает о «благодушии» властей в отношении незаконных протестов с требованием выдать мигрантам вид на жительство или призывами к убийству полицейских, чего не скажешь об отношении к демонстрациям «жёлтых жилетов».

«Глобалистскому прогрессу с его подростковым идеализмом мы решительно противопоставляем необходимость отвоевания нации», — пишет Ле Пен, отмечая, что ставит на первое место «республиканскую ассимиляцию». Французский народ в час, когда его собственные лидеры начинают оправдывать тех, кто разрушает основу существования республики, а улицы теряют минимальные гарантии безопасности, уже показал, какие мощные движения он способен создавать, напоминает политик.