«Лисий взгляд» — CNN рассказал, почему азиатов возмутил новый тренд в макияже

Cреди любителей макияжа в соцсетях большую популярность приобрёл тренд под названием «лисий взгляд», с помощью которого любой может создать на своём лице раскосые миндалевидные глаза, пишет CNN. Однако такие образы вызвали негодование у многих пользователей азиатского происхождения, которые напомнили, что они за такую внешность всегда подвергались насмешкам и оскорблениям, и обвинили поклонников «лисьего взгляда» в «культурной апроприации».

В детстве в начальной школе другие дети дразнили Софи Ван за её азиатскую внешность: растягивали свои глаза к вискам и называли девочку «узкоглазой». Теперь Ван уже 17, и, казалось бы, время, когда кто-то пытался свести всю её личность к единственной черте лица, давно прошло. Но тут в соцсетях начал набирать обороты новый модный тренд, «лисий взгляд», заставивший девушку вспомнить неприятный опыт, пишет CNN.

В Instagram, TikTok и YouTube люди со всего мира старательно публикуют фото и видео своих образов с раскосыми глазами, как у лисы, пытаясь с помощью макияжа и специальных приёмов повторить томный взгляд моделей Беллы Хадид или Кендалл Дженнер.

Большую популярность приобрели специальные уроки, в которых любители макияжа и профессионалы рассказывают, как достигнуть заветной «миндалевидной» формы глаз. Чтобы добиться нужного эффекта, некоторые рекомендуют укоротить брови, чтобы хвостик смотрел вверх и создавал впечатление более открытого взгляда. Другие советуют завязать тугой высокий хвост или даже зафиксировать раскосость скотчем.

Но все эти кадры в «позе с мигренью», на которых модели одной, а то и двумя руками подтягивают глаза к вискам, не приносят Софи Ван и другим американцам азиатского происхождения эстетическую радость, а скорее навевают обидные воспоминания.

Как отмечает CNN, недавно блогер с 9,8 млн подписчиков в Instagram Эмма Чемберлен столкнулась с критикой за подобное фото, на котором она, ко всему прочему, ещё и показывала язык. И хотя сама Эмма извинилась перед всеми, кого такая подача могла оскорбить, многие не стали скрывать своего возмущения. «Они смеются над моими глазами, потом называют меня «узкоглазой», «поедательницей собак» и «китаёзой». Так почему вы считаете, что у меня не может быть претензий к посту Эммы? Конечно, когда она делает себе раскосые глаза, её все за это нахваливают, а меня с такими глазами от рождения дискриминируют — понятное дело, меня это злит», — цитирует канал одного из пользователей Twitter.

По словам Софи Ван, новый тренд заставил вспомнить о старых стереотипах и оскорблениях. «Из-за него такие люди, как я, испытывают чувство дискомфорта и в какой-то степени раздражения, поэтому пора это обсудить», — призвала Ван. По её словам, люди не понимают, что жест с растягиванием глаз к вискам «исторически несёт в себе расистский заряд» — так раньше в западной культуре высмеивали азиатов, а теперь это «вдруг превратилось в тренд для неазиатов», который, по сути, представляет собой «культурную апроприацию».

Как объясняет профессор социологии Канзасского университета Келли Чон, «культурная апроприация» означает присвоение, зачастую непризнаваемое и неуместное, идей, практик, традиций и важных черт культурной самоидентичности одной группы другой, с более широким набором привилегий или большей властью. Даже сам термин «миндалевидные глаза», к которым сегодня многие так стремятся, задолго до трендов использовался для описания азиатской формы глаз, утверждает эксперт.

В старом Голливуде, к примеру, в начале 1930-х гримёры создавали нечто схожее с сегодняшним «лисьим взглядом» на актёрах и актрисах, исполнявших роли злодеев-азиатов. Сегодня, как негодует пользовательница TikTok, речь идёт «не о каком-то старом фильме, где во всём можно винить искажённые нормы того периода», — всё происходит сейчас и многими воспринимается как нечто вполне допустимое.

Американцы азиатского происхождения особенно возмущаются, потому что долго чувствовали, что сами должны изменить свою форму глаз, сделать их крупнее, чтобы больше походить на окружающих. Многие шли на операции, делали блефаропластику, чтобы добиться двойного века. Первыми моду на такую процедуру ввели корейские невесты американских солдат во время и после войны в Корее, полагая, что, изменив внешность, будут выглядеть «менее угрожающе» в новой для себя стране и смогут проще ассимилироваться.

И хотя сегодня, как отмечают эксперты, многие азиатки идут на подобные операции исключительно ради красоты, весь процесс до сих пор несёт в себе посыл, что европеоидная внешность более красивая. Как призналась в 2013 году ведущая Джули Чэн, в 25 лет она сделала блефаропластику, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, потому что бывший начальник сказал, что её «азиатские глаза» придают ей «равнодушный» и «скучающий» вид.

Как рассказывает американский визажист с азиатскими корнями Марк Рейган, когда он впервые увидел тренд на «лисий взгляд», он не усмотрел в нём ничего обидного — просто набор определённых приёмов, помогающий создать нужную форму глаз и подчеркнуть их. Но модный образ вскоре стал вызывать негативные эмоции, особенно когда модели начали публиковать изображения с руками, оттягивающими глаза к вискам. По мнению Рейгана, неудивительно, что азиаты нашли новый тренд оскорбительным, особенно после того, как в период пандемии стали жертвами бесконечных расистских нападок, вроде «китайского коронавируса».