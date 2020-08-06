CNN: «ты убиваешь рис» — европейский рецепт вызвал горячую полемику об особенностях национальных кухонь

В своём видео на YouTube комик малайзийского происхождения Найджел Ин возмутился, как британский кулинарный эксперт варит рис, сливая воду через дуршлаг и промывая отваренную крупу под краном — «это же не паста». Как сообщает CNN, ролик вызвал оживлённые споры в соцсетях и поднял острый вопрос о «культурной апроприации» рецептов национальных кухонь и том, кому и какие блюда можно готовить.

8 июля комик малайзийского происхождения Найджел Ин поделился на своём YouTube-канале видео под названием «Отвратительно, как в этом рецепте готовят жареный рис с яйцом» (DISGUSTED by this Egg Fried Rice Video), пишет CNN.

В шутливом ролике Ин раскритиковал британского кулинарного эксперта и ведущую Хиршу Пател за нестандартный способ приготовления классического блюда китайской кухни — жареного риса с яйцом. Больше всего комик возмутился тем, что после варки Пател слила воду из риса с помощью дуршлага.

«Что она творит? Господь. Женщина, ты делаешь мне больно. Сливать воду… Она сливает воду через дуршлаг! Как можно сливать воду из риса в дуршлаге? Это тебе не паста!» — кричал Ин. А когда ведущая начала промывать сваренный рис в воде из-под крана, комик не выдержал и воскликнул: «Ты убиваешь рис!»

Как отмечает CNN, казалось бы, поднятая в шутку тема приготовления риса спровоцировала волну критики и жаркие споры в соцсетях. Видео Ина набрало более 7 млн просмотров на YouTube и почти 40 млн в Twitter. Многие пользователи, включая таких американских знаменитостей азиатского происхождения, как писательница Дженни Ян, посмеялись над техникой британского эксперта. Пател не промыла рис перед варкой, налила слишком много воды, использовала свежеприготовленную крупу, хотя для жарки лучше подходит постоявшая день в холодильнике, пережарила яйцо.

«Этот способ приготовления — преступление на почве ненависти», — в шутку прокомментировала Дженни Ян в Twitter.

Чтобы помочь страстям улечься, а троллям успокоиться, Ин, сам проживающий в Лондоне, даже встретился с Пател лично и выпустил анонс их совместного видео. Ведущая заверила, что она умеет готовить рис, и объяснила, что в вызвавшем столько негодования ролике она просто представляла рецепт, предоставленный ей каналом BBC Food. Сам канал никак на эти заявления не отреагировал.

CNN обращает внимание, что видео Найджела Ина о правильности варки риса и реакция многих представителей азиатских сообществ подняли более масштабную тему, стоящую на пересечении еды, культуры и этнической принадлежности, — «вопрос о том, кто что вправе готовить».

В последние годы очень многие кулинарные эксперты с белом цветом кожи слышали в свой адрес обвинения в «культурной апроприации» блюд и кухонь других этнических групп, да ещё и с нетрадиционными техниками приготовления. К примеру, в прошлом году ресторанный критик азиатского происхождения Анджела Хуэй раскритиковала известного британского шефа Гордона Рамзи за то, что он открыл заведение, которое в рекламных материалах презентовалось как «аутентичная азиатская закусочная». При этом в ресторане не делалось различий между, на самом деле, очень не похожими друг на друга видами азиатской кухни, а на момент открытия в нём критик не заметила ни одного повара-азиата. «Японская? Китайская? Да какая разница, это всё азиатская кухня», — иронизировала Хуэй в своём отзыве.

«Еда нужна не только для подкрепления сил — она несёт в себе историю и наследие. Именно поэтому многих очень оскорбляет, когда кто-то пренебрегает традиционными методами приготовления», — подчёркивает CNN.

А иногда шефы не только меняют рецепты, но и напрямую оскорбляют кухню и культуру, к которым принадлежат эти блюда. Так, когда в 2019 году в Нью-Йорке открылся китайский ресторан Lucky Lee, белый владелец заведения заверил, что там будут подавать только «хорошую» еду, от которой у гостей не будет неприятных ощущений в животе. Получается, он хотел сказать, что обычная китайская еда — это плохо. Многие возмутились такой позицией, а через восемь месяцев ресторан закрылся.

Тем не менее есть и те, кто считает, что, когда дело касается еды, «культурной апроприации» быть не может. По мнению этих людей, попытки сохранить блюда в их изначальных культурных и этнических рамках препятствуют созданию нового. Например, если бы шефы не экспериментировали с разными кухнями, никогда бы не появилось такого направления, как фьюжн. Кроме того, многие указывают на то, что еда — часть общего опыта, предназначенного объединять людей.

«Но разделить что-то с кем-то не значит присвоить себе без всякого уважения, особенно когда шефы, которые так делают, получают прибыль от воспроизведения этих блюд», — настаивает CNN.

«Всем, кто пытается доказать, что есть множество способов приготовления риса: ну конечно, они есть. И мне все они нравятся. Но вкусный жареный рис, блюдо моего народа, ставшее главной темой, заявленной в этом видео, делается не так», — написала в своём Twitter Дженни Ян.