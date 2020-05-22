От эксклюзивов к мемам: CNN рассказал, как одно зелёное платье открыло моде силу интернета

В 2000 году певица Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в эффектном платье от Versace. Наряд так много искали в интернете, что это вдохновило Google на создание опции поиска по картинкам. Как отмечает CNN, до того момента мода была закрытым клубом для избранных. Но дизайнеры быстро осознали силу цифровых технологий, благодаря которым сегодня индустрия находит отклик среди куда большего числа людей.

Когда сэр Тим Бёрнерс-Ли разрабатывал первый в мире веб-браузер WorldWideWeb, вряд ли он думал о создании платформы, на которой можно было поделиться видео с милыми котиками, секретами макияжа или красотами двойной радуги.

Давайте перемотаем на 30 лет вперёд. Теперь интернет наводнён всяческими вирусными роликами и мемами, которые создаются людьми по всему миру. И, конечно, здесь не могло обойтись без индустрии моды с её тесными контактами со знаменитостями и поп-культурой.

Некоторые утверждают, что всё началось здесь, на 42-й церемонии вручения премий «Грэмми» в 2000 году, когда Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в том самом зелёном платье от Versace. Наряд в интернете стали искать так много людей, что это вдохновило Google на создание опции поиска по картинкам. Так, индустрия моды впервые начала осознавать силу интернета.

До той поры мир моды представлял собой преимущественно эксклюзивный клуб дизайнеров, моделей, редакторов глянцевых изданий и знаменитостей, куда попасть можно было только по специальному приглашению.

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Но стоило нам добраться до телефонов с камерами и быстрого интернета, на старых правилах был поставлен крест.

Блогеры с треском выбили закрытые двери модного сообщества. Вскоре следом пришла очередь за мемами. Сначала они возникали из смешных конфузов в реальной жизни и в виде весьма изобретательного использования фотошопа. Но в конце концов люди стали пытаться искусственным путём воссоздавать расходящийся по всему интернету контент. В 2014 году журнал Paper заявил, что собирается опубликовать нечто настолько вирусное, что это сломает интернет. Разумеется, к своей задаче они привлекли не кого иного, как Ким Кардашьян. И теперь мемы стали настолько распространены, что на них делают ставку даже такие серьёзные бренды, как Gucci.

Из места, где можно просто посмеяться над модой, интернет превратился в платформу, с помощью которой влиятельные блогеры могут держать в узде целую индустрию. Страница Diet Prada, у которой насчитывается почти 2 миллиона подписчиков в Instagram, стала одним из самых влиятельных регуляторов в мире моды. Сперва аккаунт иронично подтрунивал над модными дизайнерами — эдакая «Полиция моды» нового поколения.

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Сейчас же блог Diet Prada вырос в нечто намного большее: он стоит на страже, уличая бренды в украденных у других дизайнах и открыто говоря о таких проблемах, как культурная апроприация и расизм. В 2018 году Dolce & Gabbana пришлось отменить показ в Шанхае, после того как Diet Prada обратил внимание на оскорбительную рекламную кампанию бренда, в которой китаянки не могли сообразить, как есть палочками итальянские канноли.

Сегодня, как видно, крупные участники модного рынка активно берут на вооружение силу эпохи цифровых технологий. Некогда скрытый за каменными стенами, сейчас мир моды стал доступной эклектичной смесью высокопарного и примитивного, с которой могут в одном и том же пространстве взаимодействовать как знаменитости, так и их фанаты.

ЛЕДИ ГАГА И ЭНДИ СЭМБЕРГ, передача Saturday Night Live: Мода!

Единственное, что осталось неизменным: и 20 лет спустя Дженнифер Лопес всё так же сногсшибательно выглядит в том самом зелёном платье.

Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года.