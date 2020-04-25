Paris Match: «Три куриные грации» и «Танец креветок»: россияне на карантине воссоздают знаменитые картины

03:00 В Карачаево-Черкесии скончались два пациента с коронавирусом В Карачаево-Черкесии зафиксировали первые два случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в своём Instagram заявил глава республики Рашид Темрезов.

03:00 Олейник заявил, что не думает о возможной отмене UFC 249 Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Алексей Олейник заявил, что не думает о возможности отмены турнира UFC 249 из-за пандемии коронавируса.

03:00 Около 19 млн медицинских масок доставлено из Китая в Москву 25 апреля Около 19 млн медицинских масок доставлено рейсом из Китая в московский аэропорт Домодедово 25 апреля.

03:00 Федун: чемпионат РПЛ нужно заканчивать Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение, что чемпионат Российской премьер-лиги (РПЛ) не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса.

03:00 Пятиборка Баташова: хотела бы взять интервью у Винер-Усмановой и Шараповой Серебряный призёр чемпионата мира по современному пятиборью в составе сборной России Ульяна Баташова рассказала, с кем из представителей спорта она хотела бы пообщаться вживую.

03:00 Пятиборка Баташова рассказала, как тренируется в условиях изоляции Серебряный призёр чемпионата мира по современному пятиборью в составе сборной России Ульяна Баташова рассказала, как поддерживает форму во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

03:00 Решетников рассказал об оценках дефицита бюджета в 2020 году Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что дефицит бюджета России в 2020 году пока оценивается в 5—6% ВВП. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

03:00 Тарпищев рассказал о возможном переносе US Open Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что US Open может быть перенесён на позднюю осень из-за пандемии коронавируса.

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03:00 В Белоруссии число заболевших коронавирусом выросло на 817 Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 817 — до 9590.

03:00 Лавров заявил о саботаже Киевом парижских договорённостей Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона наблюдает полный саботаж Украиной политической части договорённостей, достигнутых на нормандском саммите в Париже. Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

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03:00 Пятиборка Баташова — о брейк-дансе: это танец, а не спорт, балет же мы не пытаемся протащить на Олимпиаду Серебряный призёр чемпионата мира по современному пятиборью в составе сборной России Ульяна Баташова поделилась мнением о включении брейк-данса в программу летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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03:00 Лавров ожидает новой волны обвинений во «вмешательстве» в США Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва «предвидит и уже ощущает» новую волну обвинений во «вмешательстве» в американские выборы. Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

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03:00 Заразившийся коронавирусом футболист «Монпелье» находится в коме Полузащитник французского футбольного клуба «Монпелье» Джуниор Самбиа, у которого выявили коронавирус, был введён в искусственную кому.

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03:00 Непряева — о критике в адрес Йохауг: это низко Российская лыжница Наталья Непряева высказала мнение о критике в адрес норвежки Терезы Йохауг, отбывшей дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

03:00 Шлеменко считает, что Нурмагомедову на руку проведение следующего боя осенью Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказал мнение о намерении главы UFC Даны Уайт организовать следующий поединок чемпиона в лёгком весе осенью.

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03:00 За сутки в России умерли 66 пациентов с коронавирусом За последние сутки в России зафиксировано 66 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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03:00 Власти Москвы опровергли заявления о переполненных больницах Департамент здравоохранения Москвы опроверг заявления о том, что в столице переполнены больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 В Федерации бокса России отреагировали на желание Тайсона вернуться на ринг Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв отреагировал на желание бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе американца Майка Тайсона вернуться на ринг.

03:00 Мужской и женский чемпионаты России по гандболу завершены досрочно Исполком Федерации гандбола России принял решение о досрочном завершении сезонов мужского и женского национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.

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03:00 СМИ: АПЛ планирует доиграть сезон без зрителей на нескольких стадионах Английская премьер-лига (АПЛ) намерена доиграть сезон без зрителей на нескольких специально выбранных стадионах.

03:00 Врач рассказал о последствиях пандемии коронавируса Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет в подкасте РИА Новости предположил, что после пандемии коронавируса люди будут более внимательно соблюдать санитарные нормы.