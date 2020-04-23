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Euronews: маски в России теперь носят даже матрёшки
Потомственная художница Тамара Корьёва решила актуализировать традиционную модель матрёшки — и создала расписные сувениры, на которых изображена защитная маска. После публикации в соцсетях такие «карантинные» матрёшки вызвали большой интерес даже за рубежом. При этом на изготовление каждой игрушки уходит около недели, передаёт Euronews.
Пандемия коронавируса изменила образ русской матрёшки. Теперь она в защитной маске. Потомственная художница из Семёнова Тамара Корьёва решила изменить традиционную модель — и вместо румяных щёчек нарисовать маску.
 
Мастер сделала первый образец и разместила снимок в социальных сетях. Интерес к матрёшке проявили даже в Японии. Там нашлись желающие купить русскую деревянную куклу.
 
На изготовление одной матрёшки у художницы уходит около семи дней.
 
Дата выхода в эфир 22 апреля 2020 года.  
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