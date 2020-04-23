NTD: сядьте, мишки, сядьте в ряд — игрушки напоминают парижанам о важности дистанцирования

Владелец одного из парижских магазинчиков рассадил у входа огромных плюшевых медведей, которые изображают очередь. Они поднимают настроение прохожим и напоминают, что во время карантина очень важно соблюдать дистанцию. Похожий «игрушечный флешмоб» проходил здесь и во время недавних протестов против пенсионной реформы, но тогда медведи были в противогазах, передаёт NTD.
Огромные плюшевые мишки появились у газетного киоска в Париже. Владелец магазинчика Филипп усаживает медведей на стулья друг за другом, имитируя очередь. А на груди у каждого «потапыча» висит объявление с напоминанием соблюдать правила социального дистанцирования.
Парижане знают эти игрушки как «плюшевых медведей из Ле-Гобелена».
ФИЛИПП, владелец магазина:«Плюшевые медведи из Ле-Гобелена» приезжают сюда со всего квартала Ле-Гобелен. В этот раз они появляются в Париже только для того, чтобы вызвать веселье и улыбки и вдохновить людей поговорить друг с другом.
Мягкие игрушки, и правда, помогают разрядить напряжённую обстановку во время карантина.
ПРОХОЖАЯ:Думаю, они потрясающие. Это полезно для нас, сразу чувствуешь себя лучше. Так живёт наш квартал, и тема каждый раз меняется. Это здорово!
Впервые плюшевые мишки появились в общественных местах квартала Ле-Гобелен в конце 2018 года. Филипп рассаживал их в кафе, аптеках и парикмахерских. Такой игрушечный флешмоб проходил и во время недавних протестов против пенсионной реформы, только в тот раз медведи были в противогазах.
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